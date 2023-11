Les importations chinoises augmentent pour la première fois depuis février alors que les exportations chutent pour le sixième mois

Le président vietnamien Vo Van Thuong, à gauche, accueille la semaine dernière son homologue mongol Khürelsükh Ukhnaa à Hanoï. Khürelsükh termine aujourd’hui sa visite au Laos © Luong Thai Linh/EPA-EFE/Shutterstock

Événements: La ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, reçoit ses homologues du G7 à Tokyo pour deux jours de réunions. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense du Japon et du Royaume-Uni tiendront des réunions bilatérales au cours du sommet. La Reserve Bank of Australia tient une réunion sur les taux d’intérêt. L’économiste en chef de Westpac, Luci Ellis, s’attend à ce que le taux d’intérêt au comptant augmente d’un quart de point pour atteindre 4,35 pour cent. Le Premier ministre australien Anthony Albanese conclut une visite de quatre jours en Chine. Le président mongol Khürelsükh Ukhnaa conclut un voyage de trois jours au Laos.

Indicateurs économiques: La Chine annonce les chiffres du commerce pour octobre. Le Japon publie ses données sur le travail et les dépenses des ménages pour septembre. L’Association japonaise des concessionnaires automobiles publie de nouveaux chiffres de ventes de véhicules automobiles pour le mois d’octobre. Les Philippines publient des données sur l’inflation pour octobre.

Résultats corporatifs : Les sociétés japonaises publiant des résultats au deuxième trimestre comprennent Daikin, Mazda Motor, Mitsubishi UFJ Financial Group, Nintendo, Nippon Telegraph and Telephone, Sony et Suzuki Motor. La société sud-coréenne Coupang annonce les chiffres du troisième trimestre et Singapore Airlines les rapports du deuxième trimestre.