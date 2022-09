Un nouveau rapport trouve des types supplémentaires de la maladie mortelle chez les personnes qui ont subi la chirurgie

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a émis une alerte publique avertissant que des types rares de cancer ont été liés à des chirurgies d’implants mammaires.

Dans un rapport publié jeudi, la FDA a déclaré avoir découvert que certains cancers tels que le carcinome épidermoïde (SCC) et divers lymphomes ont été signalés dans le tissu cicatriciel qui se forme autour des implants mammaires.

L’agence note que bien que la survenue de ces cancers dans la capsule autour des implants mammaires soit rare, les prestataires de soins de santé et les personnes souhaitant subir la chirurgie doivent être conscients des risques et signaler tout cas de cancer trouvé autour de l’implant.

La FDA déclare également que ces nouveaux lymphomes sont quelque chose que l’agence n’a appris que récemment grâce à l’examen post-commercialisation des implants mammaires et qu’ils ne sont pas les mêmes que le lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires précédemment signalé.

Un examen préliminaire de la littérature publiée a révélé moins de 20 cas de SCC et moins de 30 cas de divers lymphomes dans le tissu cicatriciel autour de l’implant mammaire, a noté l’agence.















Il est à noter que les personnes portant des implants mammaires n’ont pas besoin de modifier leurs soins médicaux de routine ou de se précipiter pour retirer leurs implants à la lumière de cette annonce, mais elles doivent être conscientes de certains des signes et symptômes signalés, notamment l’enflure, la douleur, les bosses ou changements dans la peau.

La FDA déclare que le taux d’incidence exact et les facteurs de risque de ces cancers nouvellement signalés restent inconnus et que “Il s’agit d’un problème émergent et notre compréhension évolue.” Les prestataires de soins de santé et les personnes portant des implants ont été invités à signaler à la FDA tous les cas de SCC, de lymphomes ou de tout autre cancer trouvés autour de l’implant mammaire.

L’année dernière, la FDA a introduit plusieurs mises à jour de la réglementation sur les implants mammaires, y compris un nouvel étiquetage avec un avertissement encadré et une liste de contrôle patiente qui informe les gens que les implants ne sont pas un dispositif médical qui durera toute une vie. Les médecins sont également désormais tenus de guider les patientes à travers tous les problèmes de santé potentiels découlant de la chirurgie des implants mammaires.