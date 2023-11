Les implants mammaires jouent un rôle crucial dans une procédure innovante visant à sauver la vie d’un homme souffrant de graves lésions pulmonaires

CNN

—



Lorsque les poumons de Davey Bauer, 34 ans, ont cessé de fonctionner, les médecins se sont tournés vers un outil inhabituel pour l’aider à rester en vie : de gros implants mammaires.

Les experts disent que c’était une solution innovante pour donner au corps de Bauer le temps de combattre une vilaine infection afin qu’il puisse accepter une double greffe de poumon qui lui sauverait la vie. Cela pourrait être le premier exemple d’une pratique potentielle de transplantation qui pourrait sauver des personnes atteintes d’une maladie infectieuse qui n’auraient probablement pas survécu il y a quelques années à peine.

Le cas Bauer a commencé en avril, alors qu’il avait l’impression de ne plus pouvoir reprendre son souffle. Ce passionné de neige et de skateboard a toujours été en bonne santé. Il est resté en forme et a maintenu un poids santé en travaillant dans l’aménagement paysager à De Soto, Missouri. Mais il fumait depuis longtemps, ayant commencé à fumer un paquet de cigarettes par jour à l’âge de 21 ans. Il s’est tourné vers le vapotage en 2014.

“Je pensais que c’était l’alternative la plus saine”, a déclaré Bauer. “Mais, en toute honnêteté, je l’ai trouvé plus addictif que la cigarette.”

Quand les gens fumer ou vapotercela peut provoquer une inflammation du tissu pulmonaire, rendant l’organe plus sensible à l’infection. De plus, a déclaré Bauer, il n’avait pas reçu de vaccin contre la grippe et c’était encore la saison de la grippe.

“Tous ces facteurs de risque concordaient : une santé pulmonaire compromise avec les cigarettes et le vapotage, le fait de ne pas être vacciné contre la grippe et ensuite vous avez une infection”, a déclaré le médecin de Bauer, le Dr Ankit Bharat, chef du service de chirurgie thoracique et directeur du Canning Thoracic Institute à Médecine du Nord-Ouest. “Tout s’aligne, et vous vous retrouvez alors face à un désastre majeur.”

Lorsque les problèmes respiratoires de Bauer ont persisté, il est allé chez le médecin et les tests ont montré qu’il avait la grippe. Ses problèmes respiratoires sont devenus si graves qu’il a dû être admis dans un hôpital de Saint-Louis. Il a également développé une infection pulmonaire supplémentaire que les antibiotiques ne guérissaient pas.

Les dommages causés à ses poumons sont devenus si importants que les médecins l’ont mis sous oxygénation extracorporelle par membrane ou ECMO, un outil qui pompait et oxygénait le sang de Bauer depuis l’extérieur de son corps. L’appareil est conçu pour permettre aux poumons et au cœur d’un patient de se reposer afin de pouvoir guérir, mais ce n’était pas suffisant dans ce cas.

Les médecins ont déterminé que son seul espoir serait une double transplantation pulmonaire. Ils ont transféré Bauer au Northwestern Memorial Hospital de Chicago, mais son état s’est encore aggravé.

« Le lendemain de son arrivée, il a essentiellement codé. Son cœur s’est arrêté. Ils lui font une réanimation. C’est dire à quel point il était malade », a déclaré Bharat.

Il s’agit d’un défi différent de celui d’une transplantation pulmonaire typique, a-t-il déclaré. Souvent, les personnes qui ont besoin d’une greffe souffrent d’une maladie chronique comme l’emphysème ou la fibrose kystique qui se développe avec le temps. Les médecins peuvent planifier et les patients peuvent s’efforcer d’être en meilleure santé possible dans leur état et peuvent attendre qu’un donneur soit disponible. Dans ce cas, les médecins retirent les poumons endommagés d’une personne lorsqu’elle a des poumons d’un donneur et les remplacent immédiatement. Mais ce n’était pas le cas de Bauer.

Il souffrait d’une insuffisance pulmonaire aiguë. Il n’a pas eu le temps d’attendre un donneur – et pourtant il était trop malade pour subir une greffe.

“Quelqu’un qui est en train de mourir et qui était si malade comme David, en général, n’aura aucune option de greffe, et il mourra généralement”, a déclaré Bharat. “Nous avons dû élaborer une stratégie pour faire quelque chose que nous n’avions jamais fait auparavant.”

Bharat a des antécédents de transplantations pulmonaires doubles réussies sur des personnes souffrant d’infections graves et même cancer à un stade avancé. En juin 2020, lui et les chirurgiens de Northwestern Medicine ont réalisé la connu pour la première fois greffe de double poumon sur un patient Covid-19 aux États-Unis, et le patient Survécu et est sorti de l’hôpital. Ils pourraient utiliser une approche similaire ici.

Mais le premier défi qu’ils ont dû surmonter a été l’infection.

“Quand nous avons ouvert le coffre, il était plein de pus, juste des choses jaunes et nauséabondes”, a déclaré Bharat. Les chirurgiens ont soigneusement retiré les poumons, afin de ne pas propager de germes, et ont tout nettoyé, ce qui semblait contenir l’infection. Ils ont également gardé Bauer sous antibiotiques lourds.

Ils pensaient que cela pourrait prendre des semaines, mais en quelques jours, son corps semblait avoir éliminé l’infection.

“Il a miraculeusement commencé à avoir l’air vraiment bien et nous avons pensé que nous pourrions faire le transfert”, a déclaré Bharat.

Un autre problème était de savoir comment maintenir le sang de Bauer en circulation pendant qu’ils attendaient que l’infection disparaisse afin que son corps puisse être prêt à recevoir les poumons du donneur.

Le cœur et les poumons fonctionnent ensemble grâce aux deux pompes cardiaques, qui sont reliées l’une à l’autre sur les côtés droit et gauche. Le sang circule de droite à gauche dans les poumons.

Bharat l’a décrit comme une autoroute allant dans une direction, du côté droit, du cœur aux poumons, et une autre autoroute remontant vers le côté gauche. Dans un corps, les organes renvoient le sang vers le côté droit du cœur, qui le pompe dans les poumons. Les poumons injectent de l’oxygène et éliminent le dioxyde de carbone. Ensuite, ce réseau routier le renvoie vers le côté gauche du cœur, qui pompe le sang vers le reste du corps, qui le renvoie au cœur, et le cycle continue.

Retirer les poumons détruit le réseau routier et il n’y a aucun lien entre la droite et la gauche. « Ce n’est pas une situation où l’on peut survivre », a déclaré Bharat.

Les médecins ont dû utiliser des parties de la machine ECMO pour créer des canaux artificiels permettant de déplacer le sang dans le corps de Bauer.

“J’ai passé toute la nuit à réfléchir à la façon dont je vais créer ces chaînes et faire toutes ces choses”, a déclaré Bharat.

Le dernier défi était de savoir quoi faire du cœur. Il se trouve au centre du corps et, bien qu’il soit attaché à plusieurs vaisseaux sanguins, a déclaré Bharat, il est « disquette ».

“Lorsque le patient se retourne, il peut tomber d’un côté et ainsi de suite et tout plier, nous avons donc dû créer un mécanisme pour simplement maintenir le cœur au centre”, a déclaré Bharat.

Les éponges de laboratoire n’étaient pas assez grandes, dit-il, et il leur fallait quelque chose qui puisse être moulé à l’intérieur de sa poitrine. C’est là qu’interviennent les implants mammaires : les implants Double-D à l’intérieur de sa cavité thoracique, il a réussi à maintenir temporairement le cœur là où il était censé être.

L’ensemble du processus n’a duré que quelques jours. Les médecins ont retiré les poumons de Bauer le 26 mai et une paire de donneurs est devenue disponible le lendemain. Le 28 mai, les chirurgiens ont retiré les implants mammaires fictifs et inséré les poumons du donneur.

L’équipe de Northwestern a déclaré à la famille de Bauer qu’il s’agissait de loin de l’un des cas les plus complexes qu’elle ait jamais vu.

“Il est sur la bonne voie pour un rétablissement complet, et c’est vraiment incroyable pour nous de le voir”, a déclaré Bharat.

La procédure comportait des risques réels, encore plus importants que ceux que l’on verrait avec une transplantation pulmonaire typique, a déclaré le Dr Yoshiya Toyoda, directeur chirurgical de la transplantation thoracique, chef de la chirurgie cardiovasculaire et directeur de l’assistance circulatoire mécanique à l’hôpital universitaire Temple, qui n’était pas impliqué dans le cas de Bauer.

Une transplantation pulmonaire typique implique une seule intervention chirurgicale : retirer le poumon et insérer l’organe donné. Toute intervention chirurgicale comporte de sérieux risques et le cas de Bauer impliquait plusieurs procédures. L’utilisation d’un système fabriqué par l’homme pour maintenir la circulation sanguine présente également le risque de développer des caillots susceptibles de provoquer un accident vasculaire cérébral. “C’est un autre inconvénient de cette approche”, a déclaré Toyoda. Mais, a-t-il ajouté, « je tiens à les féliciter, car c’est une réussite ».

En juin, Bauer était déjà assis et il était capable de respirer seul pendant quelques heures, selon la page Gofundme de la famille. À la mi-juin, il avait arrêté ses appareils respiratoires et respirait avec ses nouveaux poumons.

Il lui a fallu plusieurs mois en soins intensifs pour se rétablir, mais fin septembre, il était suffisamment en bonne santé pour sortir de l’hôpital et poursuivre sa thérapie dans un centre de réadaptation en dehors de l’hôpital.

Recevez la newsletter hebdomadaire de CNN Health



Le Dr Albert Rizzo, médecin-chef de l’American Lung Association, a déclaré que le succès de son rétablissement est remarquable et que la technique utilisée par les médecins était innovante.

“J’ai parlé à quelques chirurgiens transplanteurs hier, et ils pensent que c’était également innovant”, a-t-il déclaré. “Cela ressemble vraiment à une manière ingénieuse d’essayer de résoudre un problème.”

Malheureusement, Bauer ne pourra probablement pas se rendre à la journée d’ouverture au Busch Stadium au printemps prochain pour voir ses bien-aimés Cardinals de Saint-Louis. Il faut qu’il colle…