Les implants cérébraux ont commencé à restaurer les fonctions, mais les progrès sont lents

C’est un domaine qu’Elon Musk veut faire progresser, annonçant dans une récente présentation que les implants cérébraux de sa société Neuralink aideraient un jour à redonner la vue aux aveugles ou à ramener des personnes comme M. Beggin à la “fonctionnalité de tout le corps”. M. Musk a également déclaré que l’appareil Neuralink pourrait permettre à quiconque d’utiliser des téléphones et d’autres machines avec de nouveaux niveaux de vitesse et d’efficacité.

Cependant, les neuroscientifiques et M. Beggin voient des avancées aussi gigantesques dans des décennies. Les scientifiques qui ont l’autorisation de tester de tels dispositifs chez l’homme s’apprêtent à restaurer une fonction normale de dactylographie, de parole et de mouvements limités. Les chercheurs avertissent que l’objectif est beaucoup plus difficile et plus dangereux qu’il n’y paraît. Et ils préviennent que les objectifs de M. Musk ne seront peut-être jamais possibles – si cela vaut même la peine de le faire en premier lieu.