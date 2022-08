Les impitoyables mastodontes d’Odisha décrochent un thriller contre des guerriers du Rajasthan

Surfant sur la remarquable performance globale de Nilesh Jadhav, les Odisha Juggernauts ont décroché une victoire sensationnelle contre les Rajasthan Warriors par six points au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, ici jeudi.

Jadhav a enregistré 3,22 minutes en défense et a également marqué 16 points en attaque dont six renvois. Autre meilleur joueur du match, le skipper Dipesh More a mené les Odisha Juggernauts de l’avant avec une défense opportune de 3,58 minutes alors que les Odisha Juggernauts ont gagné par une marge de 51-45 et ont remporté la première place du tableau des points avec leur quatrième victoire consécutive.

Pour les Rajasthan Warriors, Akshay Ganpule a le plus impressionné en défendant pendant 5,32 minutes, dont 2,57 minutes dans la deuxième manche. Jadhav a commencé le match avec une bonne technique de défense dans le premier virage mais les Rajasthan Warriors ont récolté 21 points.

Poursuivant leur quête d’une première victoire de la saison, les Rajasthan Warriors semblaient tout aussi forts lorsqu’ils sont passés à la défense en limitant les Odisha Juggernauts en forme à seulement 17 points. Dilrajsing Sengar et Akshay Ganpule ont brillamment contribué, remportant des points bonus pour un temps de défense de 3,25 minutes et 2,35 minutes respectivement. Ils ont terminé la première manche avec le score de 27-21 en leur faveur.

Cependant, More est venu à la rescousse d’Odisha Juggernauts alors qu’il empochait six points bonus pour sa défense de près de quatre minutes. Sa course de rêve s’est terminée par une blessure qui a provoqué son renvoi par Sengar. En raison de la performance de More, les Rajasthan Warriors n’ont dû se contenter que de 16 points au troisième tour.

Ganpule a de nouveau passé près de trois minutes en défense. Mais Jagannatha Murmu l’a capturé pour égaler le score des Odisha Juggernauts avant qu’ils ne remportent une victoire acharnée.

Lire aussi- Novak Djokovic hors de l’US Open en raison du manque de vaccination contre Covid

Chennai Quick Guns, Gujarat Giants, Mumbai Khiladis, Odisha Juggernauts, Rajasthan Warriors et Telugu Yoddhas sont les six franchises en compétition dans la saison 1 de la toute première ligue Kho Kho basée sur une franchise en Inde. La ligue est promue par Amit Burman en collaboration avec la Fédération indienne Kho Kho.

Vendredi, Chennai Quick Guns et Mumbai Khiladis affronteront respectivement les défis des Gujarat Giants et des Telugu Yoddhas.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici