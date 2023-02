Les impayés sur les prêts automobiles augmentent. Que faire si vous rencontrez des difficultés avec les paiements

Photostorm | E+ | Getty Images

Pour une part croissante de propriétaires de voitures, les remboursements mensuels des prêts automobiles semblent devenir un problème. Alors que les emprunteurs qui accusent un retard de paiement de plus de 60 jours représentent une infime partie de l’ensemble des prêts auto en cours — 1,84 % — leurs rangs grossissent, selon un rapport récent de Cox Automotive. La part était de 26,7% plus élevée en décembre que le mois précédent et est largement concentrée parmi les emprunteurs ayant de faibles cotes de crédit. “Le danger de lutter pour payer un prêt automobile n’est pas seulement de risquer la reprise de possession de votre voiture, c’est l’impact à long terme sur tous les autres domaines de vos finances”, a déclaré la planificatrice financière agréée Angela Dorsey, fondatrice de Dorsey Wealth Management à Torrance. , Californie.

Les prix élevés, les taux d’intérêt ont entraîné des paiements plus importants

Une combinaison de facteurs de marché a fait grimper les mensualités de prêt. Et comme l’épargne personnelle a diminué et l’inflation persistante a pesé sur les budgets des ménages, faire face aux paiements peut devenir encore plus difficile. Le prix moyen payé pour une voiture neuve a atteint un record de 47 362 $ en décembre, selon une estimation de JD Power et LMC Automotive. Les paiements mensuels au quatrième trimestre se sont élevés en moyenne à 717 dollars, contre 659 dollars un an plus tôt, selon Edmunds. La part des acheteurs ayant accepté des paiements mensuels de 1 000 $ ou plus a atteint 15,7 %, comparativement à 10,5 % un an plus tôt. Au quatrième trimestre de 2020, seulement 6 % des emprunteurs avaient des paiements mensuels automobiles aussi importants. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les États détiennent 70 milliards de dollars d’actifs non réclamés La hausse des taux d’intérêt a également eu une incidence sur l’abordabilité. Le taux moyen payé sur un nouveau prêt automobile était de 6,5 % fin 2022, selon les données d’Edmunds. Pour les voitures d’occasion, la moyenne était de 10 %. Un an plus tôt, ces taux étaient respectivement de 4,1 % et 7,4 %.

Les impayés sur les prêts peuvent nuire à votre pointage de crédit

Alors que le taux de délinquance des prêts automobiles est légèrement plus élevé, le taux de défaut ne l’est pas, selon Cox. Entrer en défaut – lorsque votre prêteur détermine que vous n’allez pas payer, généralement après 90 jours sans paiement – peut se traduire par la reprise de possession de votre voiture. Pourtant, même être trop tard pour un paiement a un effet négatif sur votre vie financière, et cela peut durer longtemps. “Si vous avez 30 jours de retard, cela a un impact sur votre pointage de crédit”, a déclaré Brian Moody, rédacteur en chef de Kelley Blue Book.

C’est à ce moment-là que les prêteurs signalent généralement le retard de paiement aux sociétés d’évaluation du crédit Equifax, Expérian et TransUnion . De plus, vous devez savoir que, comme votre historique de paiement est le facteur le plus influent sur votre pointage de crédit (il en représente généralement 35 %), vous pourriez voir une baisse de 100 points en raison d’un retard de paiement de 30 jours, selon NerdWallet. Plus le prêt reste impayé, plus votre score est touché, et ce défaut de paiement peut rester sur votre dossier de crédit jusqu’à sept ans. Comme les consommateurs le savent généralement, plus votre score est bas, plus vous êtes susceptible de payer des taux d’intérêt plus élevés sur les nouveaux prêts ou crédits que vous obtenez. De plus, un mauvais score ou un mauvais historique de crédit peut vous amener à payer des primes plus élevées sur l’assurance automobile ou habitation et affecter votre capacité à louer un appartement ou même à trouver un emploi. Les employeurs ne peuvent pas voir votre score, mais ils peuvent vérifier votre rapport.

Que faire si vous êtes aux prises avec des factures de prêt automobile

Pour les propriétaires de voitures qui sont à peu près sûrs qu’ils se dirigent vers la délinquance, il est important d’essayer d’empêcher le problème de faire boule de neige. “Si vous sentez que cela arrive, soyez au top”, a déclaré Moody. “Ne fais rien. Ça ne s’améliorera pas tout seul.” Si vous avez du mal à suivre parce que votre budget n’est pas bon, c’est au moins potentiellement réparable, disent les experts. Dans ce cas, examinez attentivement comment vous dépensez de l’argent.

“Jetez un œil à vos dépenses globales des derniers mois”, a déclaré Joe Pendergast, vice-président des prêts à la consommation pour la Navy Federal Credit Union. “Vous seriez étonné de voir combien une personne moyenne dépense chaque mois sans s’en rendre compte.” Cependant, si les paiements ne sont tout simplement pas gérables, la première chose à faire est de mettre votre prêteur au courant. “Si un consommateur a du mal à effectuer les paiements de sa voiture ou anticipe des défis à venir, il doit contacter son institution financière dès que possible”, a déclaré Pendergast.

Plus tôt votre banque ou caisse populaire est informée, plus il est facile de proposer des solutions possibles. Joe Pendergast Vice-président des prêts à la consommation pour la Navy Federal Credit Union

“Plus tôt votre banque ou votre coopérative de crédit est informée, plus il est facile de proposer des solutions possibles”, a-t-il déclaré. Bien que les options varient d’un prêteur à l’autre, vous pourrez peut-être obtenir un report – c’est-à-dire quelques mois sans paiement – ou un nouveau prêt qui réduit les paiements en allongeant la durée. Quoi qu’il en soit, sachez que cela conduirait généralement à payer plus d’intérêts, a noté Moody de Livre bleu de Kelley. Cependant, un report vous donnerait au moins le temps de déterminer comment gérer au mieux votre situation, a-t-il déclaré.