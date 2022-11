Les impayés sur les prêts automobiles augmentent à mesure que les programmes de prêt-accommodement se terminent

Avec l’inflation qui coupe dans les budgets des Américains, un pourcentage croissant de personnes ayant des prêts automobiles ont du mal à effectuer leurs paiements mensuels.

TransUnion, qui suit plus de 81 millions de prêts automobiles aux États-Unis, a déclaré mardi que le pourcentage de prêts en souffrance depuis au moins 60 jours avait atteint 1,65% au troisième trimestre, le taux le plus élevé de retards de paiement de 60 jours depuis plus d’une décennie.

“Les consommateurs veulent toujours rester au courant du mieux qu’ils peuvent. C’est juste que cet environnement inflationniste rend la tâche difficile”, a déclaré à CNBC Satyan Merchant, vice-président senior de TransUnion. “Cela laisse moins d’argent dans leurs poches pour effectuer le remboursement du prêt automobile, car ils doivent payer plus pour les œufs, le lait et d’autres choses.”

L’impact le plus important se fait sentir parmi les emprunteurs subprime qui ont des cotes de crédit inférieures et ont souvent des revenus plus faibles.

En septembre, le prix de transaction moyen d’un véhicule neuf était de 47 138 $, en hausse de près de 2 600 $ par rapport à la période de l’année précédente, selon la firme de recherche automobile Edmunds. Le prix moyen payé pour un véhicule d’occasion était de 30 566 $, un bond de près de 2 500 $ par rapport à septembre 2021.

La hausse des impayés fait également suite à la fin des programmes de prêt-logement mis en place pendant la pandémie. Ces programmes ont été conçus pour aider les consommateurs qui ont peut-être perdu leur emploi à éviter la reprise de possession d’une voiture parce qu’ils ne pouvaient pas effectuer le paiement mensuel.

“Il y a eu cet effet où la délinquance qui a pu se produire au cours des dernières années est vraiment repoussée ou retardée parce que ce consommateur n’avait pas à effectuer de paiements ou que son statut était sur un logement. Alors maintenant, certains d’entre eux frappent “, a déclaré Marchand.

TransUnion a déclaré qu’environ 200 000 prêts automobiles qui profitaient auparavant de l’hébergement de l’ère pandémique sont désormais répertoriés comme étant en souffrance depuis 60 jours. Environ 100 000 comptes en souffrance depuis plus de 60 jours restent dans les programmes d’hébergement, a indiqué la société de crédit.

Malgré la hausse des impayés, Merchant pense que le marché des prêts automobiles reste sain. Le taux d’intérêt moyen d’un prêt pour véhicule neuf a grimpé à 5,2 % au troisième trimestre, tandis que le taux moyen d’un prêt pour véhicule d’occasion a atteint 9,7 %, selon TransUnion. Les deux sont en hausse de plus d’un point de pourcentage par rapport à la période de l’année précédente.

Ces taux d’intérêt plus élevés poussent de nombreux consommateurs à prolonger la durée de leurs prêts à au moins sept ans, a déclaré Merchant. Pourtant, les taux de délinquance ont été quelque peu maîtrisés par le faible taux de chômage.

“Si nous entrons dans une position où l’emploi commence à être un défi aux États-Unis et le chômage augmente, c’est à ce moment-là que l’industrie commencera vraiment à s’inquiéter de la capacité d’un consommateur à rembourser son prêt automobile », a-t-il déclaré.

– Meghan Reeder de CNBC a contribué à ce rapport.