La réponse de relance du gouvernement à la pandémie pourrait accélérer la tendance des entreprises à offrir une aide aux prêts étudiants comme avantage. Mark Chilton | iStock | Getty Images

Phyllis Wintter a une dette étudiante depuis plus de 30 ans. À 67 ans, elle doit encore environ 48 000 $. Maintenant, elle espère que le changement pourrait arriver et que le président Joe Biden lui pardonnera ses prêts. « Ce serait formidable si nous pouvions mourir sans cette dette », a déclaré Wintter, qui vit en Géorgie. Mais, a-t-elle ajouté, « 10 000 $ ne le feraient pas. J’aurais encore 38 000 $, et je ne peux pas me le permettre. » Plus de Personal Finance:

De plus en plus de collèges rendent les vaccins Covid obligatoires

Les perspectives d’emploi des nouveaux diplômés d’université semblent prometteuses

Sous Biden, l’université gratuite pourrait devenir une réalité Les chances que l’annulation de la dette étudiante devienne une réalité n’ont jamais été aussi grandes. Le président Joe Biden a déclaré lors de la campagne électorale qu’il était en faveur de l’annulation de 10000 dollars par emprunteur, et il a maintenant demandé à son secrétaire à l’Éducation de préparer un rapport sur son autorité légale pour éliminer jusqu’à 50000 dollars pour tous. Pourtant, même parmi ceux qui soutiennent l’annulation de la dette d’éducation, il y a des désaccords, en particulier sur l’ampleur de l’allégement et qui devrait l’obtenir. Par exemple, certains ont lancé l’idée de pardonner les prêts des travailleurs essentiels ou alors seulement les Américains à faible revenu. L’expert de l’enseignement supérieur Mark Kantrowitz a récemment mis un rapport ensemble, en comparant certains de ces différents plans de pardon et leurs impacts potentiels. Voici quelques-uns d’entre eux.

Le pardon selon l’âge?

Un nombre croissant d’Américains apportent des prêts étudiants à leur vieillesse. Et beaucoup d’entre eux n’ont pas les moyens de payer. Un tiers des emprunteurs de prêts étudiants de plus de 65 ans sont en défaut, et la moitié de ceux de plus de 75 ans ont pris du retard, selon un rapport par le Government Accountability Office. Bien que Wintter ait évité le défaut de paiement, elle a déclaré que ses prêts étudiants lui avaient empêché de se qualifier pour un prêt hypothécaire. Elle a récemment essayé de nouveau, mais a été refusée.

Phyllis Wintter Source: Phyllis Wintter

Pour des raisons financières, elle vit actuellement avec sa fille mais aspire à avoir sa propre maison, en particulier à ce stade de sa vie. « Cela signifierait pouvoir être avec moi-même pendant un certain temps », a déclaré Wintter. L’annulation des prêts étudiants pour les personnes de plus de 65 ans coûterait environ 59 milliards de dollars au gouvernement et toucherait 2 millions de personnes, selon Kantrowitz Le déménagement ne serait pas sans précédent. Le gouvernement suédois, par exemple, annule les prêts de tous les emprunteurs de plus de 68 ans, et le Royaume-Uni avait une politique similaire.

Par profession?

D’autres ont proposé de supprimer les prêts des personnes exerçant certaines professions où la contribution à la société est élevée ainsi que le fardeau de la dette. Par exemple, Kantrowitz a constaté que l’annulation des prêts étudiants des travailleurs sociaux coûterait au gouvernement environ 18 milliards de dollars et soulagerait environ 400 000 personnes. Le gouvernement devrait débourser environ 117 milliards de dollars pour annuler la dette des enseignants, ce qui laisserait environ 3 millions de personnes sans dette. L’idée d’annuler la dette d’éducation des médecins et des infirmières a également gagné en popularité pendant la pandémie. Cela coûterait environ 250 milliards de dollars et toucherait probablement environ 1 million de personnes.

Par revenu?

Certains experts disent que toute remise de dette étudiante devrait être ciblée sur les Américains à faible revenu, soulignant que beaucoup de ceux qui ont une dette d’études ont des salaires élevés. Environ les deux tiers des emprunteurs étudiants aux États-Unis gagnent moins de 100 000 dollars par an. Il en coûterait au gouvernement environ 938 milliards de dollars pour effacer les prêts pour tout le monde sous ce seuil, selon l’analyse de Kantrowitz. Un tiers des emprunteurs gagnent moins de 50 000 $, et il en coûterait environ 437 milliards de dollars pour annuler seulement les prêts de ces personnes.

10 000 $ ou 50 000 $?

Pour le moment, le principal point de discorde parmi les partisans de la remise de prêts étudiants concerne le montant de la dette à éliminer. Si tous les emprunteurs fédéraux de prêts étudiants obtenaient une remise de 10 000 dollars de leur dette, l’encours de la dette d’éducation du pays tomberait à environ 1,3 billion de dollars, contre 1,7 billion de dollars, selon Kantrowitz. Et environ un tiers des emprunteurs de prêts étudiants fédéraux, soit 15 millions de personnes, verraient leur solde remis à zéro.