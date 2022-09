Les impacts du changement climatique “se dirigent vers des territoires de destruction inexplorés”, a averti mardi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lors de la publication d’un rapport scientifique multi-agences passant en revue les dernières recherches sur le sujet.

Le rapport, dirigé par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), avertit que le monde “va dans la mauvaise direction” en matière de changement climatique.

Alors que les concentrations de gaz à effet de serre continuent d’augmenter dans l’atmosphère et que les dirigeants mondiaux n’adoptent pas de stratégies pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 ° C au-dessus des températures préindustrielles, la Terre se rapproche peu à peu des points de basculement climatiques dangereux, selon le rapport “United in Science”.

Déjà, les phénomènes météorologiques extrêmes sont plus fréquents et plus intenses.

“Vagues de chaleur en Europe. Inondations colossales au Pakistan… il n’y a rien de naturel dans la nouvelle ampleur de ces catastrophes”, a déclaré António Guterres dans un message vidéo.

Les 7 dernières années les plus chaudes jamais enregistrées

Malgré une baisse des émissions pendant les fermetures de coronavirus, les émissions de réchauffement de la planète ont depuis grimpé en flèche au-delà des niveaux pré-pandémiques. Les données préliminaires révèlent que les émissions mondiales de dioxyde de carbone au cours du premier semestre de cette année étaient supérieures de 1,2 % à celles de la même période en 2019, selon le rapport.

Les sept dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées.

La température moyenne mondiale s’est déjà réchauffée de 1,1 °C au-dessus de la moyenne préindustrielle. Et les scientifiques s’attendent à ce que la moyenne annuelle soit entre 1,1 C et 1,7 C plus chaude jusqu’en 2026, ce qui signifie qu’il y a une chance que nous puissions dépasser le seuil de réchauffement de 1,5 C au cours des cinq prochaines années.

D’ici la fin du siècle, sans action climatique agressive, le réchauffement climatique devrait atteindre 2,8 °C.

Points de basculement climatique à venir

Mais même au niveau de réchauffement actuel, nous pourrions franchir plusieurs points de basculement climatique.

Le courant océanique qui déplace la chaleur des tropiques vers l’hémisphère nord, par exemple, est maintenant à son plus lent en 1 000 ans – mettant en péril les modèles météorologiques historiques, selon le rapport, qui comprend des contributions du Programme des Nations Unies pour l’environnement et du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe. .

Le personnel de la marine pakistanaise sauve des personnes de leurs maisons endommagées par les inondations après de fortes pluies de mousson dans le district de Dadu, dans la province du Sindh, le 7 septembre. Des pluies de mousson record ont provoqué des inondations dévastatrices dans tout le Pakistan depuis juin, tuant plus de 1 200 personnes et laissant près d’un tiers de le pays sous l’eau, affectant la vie de 33 millions de personnes. (Aamir Qureshi/AFP/Getty Images)

Près de la moitié de la population mondiale est considérée comme très vulnérable aux impacts du changement climatique – inondations, chaleur, sécheresse, incendies de forêt et tempêtes.

D’ici les années 2050, plus de 1,6 milliard de citadins étoufferont régulièrement à travers des températures moyennes sur trois mois d’au moins 35 °C.

Pour aider les communautés à faire face, l’OMM a promis de placer chaque personne sur Terre sous la protection d’un système d’alerte précoce dans les cinq prochaines années.