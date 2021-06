Les immunodéprimés doivent être prudents, les vaccins COVID pas aussi protecteurs

Dr Dorry Segev, médecin au centre médical Johns Hopkins Le monde est rapidement devenu moins sûr pour les personnes immunodéprimées.

Segev étudie l’efficacité d’une troisième dose, espérant « qu’il y aura finalement quelque chose que nous pourrons faire pour les patients transplantés ».

Il espère lancer bientôt un essai interventionnel formel, fournissant un troisième coup dans un cadre clinique, où il pourra assurer la sécurité et suivre la réponse des participants.

Une poignée de patients ont déjà commencé recevoir des injections supplémentaires – se présenter simplement dans les centres de vaccination et ne pas admettre qu’ils ont déjà été vaccinés. Il serait beaucoup plus sûr, a déclaré Segev, pour eux d’obtenir cette troisième dose grâce à un essai clinique. Il recherche maintenant des volontaires sur transplantvaccine.org.

« Il est vraiment important que cela soit là pour que les gens sachent que cela se produit », a-t-il déclaré.

Segev espérait que bien que les patients transplantés n’aient pas développé d’anticorps, ils pourraient toujours avoir une certaine protection contre COVID-19.

Malheureusement, son hôpital et d’autres commencent à admettre des patients transplantés qui ont contracté le COVID-19 après avoir été complètement vaccinés. « C’est presque du jamais vu dans la population générale », a-t-il déclaré. « Nous voyons cela à un taux beaucoup plus élevé dans la transplantation. »

Segev, qui a récemment examiné 30 patients qui avaient reçu une troisième injection, a déclaré qu’il n’y avait aucun problème de sécurité, sauf chez une personne qui a eu un événement de rejet de faible intensité une semaine après la dose finale. Mais ce problème a peut-être commencé avant le tir. « Nous ne voyons pas de signal fort pour cela maintenant », a-t-il déclaré à propos d’un éventuel rejet.

Segev examinera également si les patients transplantés qui n’ont pas développé de réponse après deux doses de vaccins à ARNm – fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna – s’en tireront mieux après un rappel. (Ses recherches antérieures suggéraient que le single J&J vaccin était encore moins protecteur pour les patients transplantés que les vaccins à deux injections.)

Les données ne peuvent pas arriver assez rapidement pour les personnes qui craignent que les vaccins ne les protègent pas, a déclaré Montgomery.

« C’est le problème n°1 dans notre domaine en ce moment », a-t-il déclaré.

Heureusement, la plupart des autres personnes immunodéprimées bénéficieront d’une meilleure protection que les patients transplantés, selon les experts.

Les vaccins semblent être tout aussi sûrs pour eux, et la plupart semblent bénéficier d’au moins une certaine protection.

Le problème est qu’il est impossible à ce stade de savoir à quel point quelqu’un est en sécurité. Pour la population générale, qui est protégée à plus de 90 % par les vaccins, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, selon les experts.

Pour les personnes immunodéprimées, il n’y a pas de bonne façon de savoir si elles sont protégées. Les tests d’anticorps, qui recherchent certains types d’anticorps protecteurs, peuvent ne pas tout dire et ne sont qu’un instantané dans le temps, a déclaré le Dr Gil Melmed, qui dirige la recherche clinique sur les maladies inflammatoires de l’intestin au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles. Le CDC a découragé les gens d’utiliser les tests.

Chez tout le monde, les anticorps sont susceptibles de diminuer avec le temps, et le niveau de protection n’est pas clair.

Les vaccins génèrent également des cellules T, souvent appelées les soldats du système immunitaire, qui semblent offrir une protection à plus long terme, mais il n’existe aucun test disponible dans le commerce pour les rechercher.

Pour assurer leur sécurité, les personnes immunodéprimées devraient « construire un mur de protection » autour d’elles, en se faisant vacciner et en s’assurant que tout le monde autour d’elles est également vacciné, a déclaré le Dr Rajesh Gandhi, spécialiste des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital.

Les chercheurs pensent que les gens développent des lymphocytes T à longue protection en réponse à la vaccination, bien qu’ils soient difficiles à tester. Getty Images

« Je ne pense pas que nous soyons tout à fait prêts à jeter la prudence au vent », a ajouté le Dr Joshua Katz, neurologue à la Tufts University School of Medicine, également à Boston. Il recommande à ses patients de continuer à prendre des précautions comme le masquage et de s’assurer que les personnes qui les entourent sont vaccinées.

Le Dr Samir Parekh, spécialiste du myélome multiple au Tisch Cancer Institute du Mont Sinaï à New York, a déclaré que les patients immunodéprimés devraient discuter avec leur médecin de l’utilisation de tests d’anticorps précis pour identifier s’ils sont particulièrement à risque. « Nous recommandons des tests pour nos patients atteints de myélome qui souffrent d’une immunosuppression due à leur cancer ainsi que des traitements de chimiothérapie », a-t-il déclaré.

Pour les patients atteints du syndrome du côlon irritable, les vaccins semblent être sûrs et offrir une protection d’environ 80%, ce qui est inférieur à celui des personnes en parfaite santé mais toujours bon, a déclaré Melmed.

Il gère un registre qui suit 1 800 patients atteints de maladies inflammatoires de l’intestin pour comprendre comment ils réagissent à la vaccination. Il a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir si les patients atteints de MII contractent plus d' »infections révolutionnaires » après la vaccination que la population générale, mais il n’a pas vu de pires résultats parmi les membres de son registre.

Melmed espère que le registre aidera à enseigner aux chercheurs que la protection vaccinale diminue avec le temps, et si elle s’estompe plus rapidement chez les personnes, comme ses patients atteints de MII, qui sont immunodéprimées.

Les patients atteints de sclérose en plaques ont fait un « tour de montagnes russes » au cours de la dernière année, a déclaré Katz, avec des inquiétudes et des craintes concernant COVID-19. Il s’avère qu’ils ne présentent pas un risque accru d’attraper le COVID-19, a-t-il déclaré, et la vaccination ne présente aucun risque supplémentaire pour une personne atteinte de la maladie.

La National Multiple Sclerosis Society encourage toutes les personnes atteintes de SEP à se faire vacciner contre le COVID-19.

L’efficacité de la vaccination chez les patients atteints de SEP semble dépendre du traitement qu’ils suivent sur les 16-17 disponibles, a déclaré Katz. La plupart des personnes sous Mavenclad (cladribine), par exemple, étaient bien protégées par les vaccins COVID-19, tandis que seulement environ 20% de celles sous Gilenya (fingolimod) et Ocrevus (ocrelizumab) fabriquaient des anticorps, a-t-il déclaré.

Pourtant, dans une étude sur Ocrevus, même ceux qui ne fabriquaient pas d’anticorps produisaient encore des globules blancs supplémentaires après la vaccination, suggérant qu’ils bénéficiaient d’une certaine protection, a-t-il déclaré.

Pour les patients atteints de cancer, le niveau de protection varie selon le type de cancer et l’endroit où ils en sont dans leur traitement.

Environ 98% des personnes atteintes de tumeurs solides ont développé des anticorps protecteurs après la vaccination, selon une étude publiée ce mois-ci dans la revue Cancer Cell. En comparaison, seulement 85 % des patients atteints d’un cancer du sang et environ 70 % de ceux recevant des thérapies immunitaires fortes ont développé des anticorps.

Si les patients atteints de cancer attrapent COVID-19, ils devraient envisager de se procurer des anticorps monoclonaux, a déclaré le Dr Craig Bunnell, médecin-chef et spécialiste du cancer du sein au Dana-Farber Cancer Institute de Boston. POLYCOPIÉ

Les gens devraient se faire vacciner avant de commencer la chimiothérapie si possible, a déclaré le Dr John Zaia, qui dirige le Center for Gene Therapy de City of Hope, qui gère des centres de cancérologie en Californie. Si ce n’est pas possible, ils devraient retarder la vaccination jusqu’à la fin de leurs traitements de chimiothérapie pour obtenir la meilleure réponse aux injections, a-t-il déclaré.

Zaia dirige la recherche sur un vaccin COVID-19 développé à City of Hope spécifiquement pour les patients atteints de cancer, en utilisant une plate-forme conçue pour les patients transplantés de moelle osseuse qui perdent leur protection contre tous les vaccins pendant leur greffe. Zaia a déclaré qu’il avait testé le vaccin jusqu’à présent sur 60 personnes en bonne santé et qu’il comparerait ensuite son efficacité avec le vaccin Pfizer-BioNTech.

Si les patients atteints de cancer attrapent COVID-19, ils devraient envisager d’obtenir des anticorps monoclonaux, des médicaments qui aident à réduire les risques d’un cas grave de la maladie, a déclaré le Dr Craig Bunnell, médecin-chef et spécialiste du cancer du sein au Dana-Farber Cancer. Institut à Boston.

Les mêmes médicaments peuvent s’avérer efficaces pour prévenir l’infection chez les personnes, comme les patients cancéreux, qui ne peuvent pas se protéger des vaccins, a-t-il ajouté. Des études pour le confirmer sont en cours.

Malheureusement, Nadeem-Baker appartient au groupe le moins protégé contre les vaccins et le plus à risque d’attraper le COVID-19.

La décision du CDC le mois dernier de lever la recommandation de masque pour ceux qui avaient été vaccinés a aggravé sa vie. Même les non vaccinés ont enlevé leurs masques.

« Abandonner le mandat du masque a accru mon sentiment de peur », a déclaré Nadeem-Baker, un ancien responsable des communications d’entreprise devenu défenseur des patients atteints de cancer du sang. Elle s’inquiète particulièrement des variantes, qui semblent se propager plus rapidement.

« Je veux reprendre une vie normale, comme tout le monde », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression d’être en dehors de la vie et de regarder à l’intérieur. »