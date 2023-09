Les immigrés sans papiers paient eux aussi leurs impôts aujourd’hui

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire publiée pour la première fois en 2019.





C’est un fait surprenant qui est souvent négligé dans le débat sur l’immigration.

Les immigrants sans papiers paient chaque année des milliards de dollars en impôts fédéraux, entre les déclarations de revenus déposées et les impôts déduits des chèques de paie, estiment les experts.

Voici un aperçu de pourquoi – et comment – ​​cela se produit.

Le Centre national du droit de l’immigration détaille un certain nombre de raisons pour lesquelles les immigrants sans papiers paient des impôts, notamment :

• Cela montre qu’ils se conforment aux lois fiscales fédérales.

• Cela peut les aider à démontrer une « bonne moralité » s’ils ont plus tard la possibilité de légaliser leur statut d’immigration.

• Les dossiers de déclaration de revenus pourraient être utilisés pour documenter leurs antécédents professionnels et leur présence aux États-Unis, étapes qui pourraient les aider à être éligibles au statut d’immigration légale à l’avenir si les législateurs adoptent une réforme de l’immigration.

Les critiques de l’immigration illégale soutiennent depuis longtemps que les immigrés sans papiers qui paient des impôts peuvent le faire parce qu’ils utilisent des numéros de sécurité sociale volés. Mais des millions de dollars d’impôts fédéraux sont payés chaque année par des personnes qui n’ont aucun numéro de sécurité sociale.

Au lieu de cela, ils déclarent leurs déclarations en utilisant ce que l’on appelle un numéro d’identification fiscale individuel (ITIN).

Le Bipartisan Policy Center, un groupe de réflexion basé à Washington, note que « la plupart des experts estiment que la grande majorité des déclarations de revenus déposées aujourd’hui avec un ITIN sont déposées par des immigrants sans papiers ».

Certains non-citoyens qui ont immigré légalement aux États-Unis paient également des impôts en utilisant cette méthode.

En 2019, selon l’IRS, plus de 2,5 millions de déclarations de revenus ont été déposées à l’aide d’ITIN, représentant près de 6 milliards de dollars d’impôts.

En plus des déclarations de revenus, les autorités estiment que les immigrants sans papiers contribuent également des milliards de dollars à la sécurité sociale chaque année grâce aux retenues sur les salaires. En 2010, par exemple, l’administration de la sécurité sociale a estimé que les paiements des travailleurs illégaux représentaient environ 12 milliards de dollars de recettes fiscales pour la sécurité sociale.

Ces dernières années, les publications des défenseurs des droits des immigrants sur Facebook, Twitter et TikTok pendant la période des impôts ont attiré l’attention sur ce problème.

« Les immigrants sans papiers paient des milliards d’impôts pour financer des programmes auxquels ils n’ont pas accès », a écrit le Centre national du droit de l’immigration dans une série de publications récentes sur les réseaux sociaux.

En 2017, le message de Belén Sisa sur son expérience en matière de paiement d’impôts est devenu viral.

« Voulez-vous me répéter comment je devrais être expulsé, ne rien contribuer et me contenter de me débarrasser de ce pays pendant que les 1 % de personnes les plus riches de ce pays vous volent tous les jours ? » a écrit Sisa, qui était alors étudiante en Arizona.

La bénéficiaire du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants a déclaré plus tard à CNN qu’elle estimait qu’il était important de s’exprimer.

«Je voulais montrer aux gens que nous sommes ici, que nous venons du monde entier et que nous contribuons plus que ce que les gens pensent», a-t-elle déclaré.

Jose Antonio Vargas, le journaliste devenu militant lauréat du prix Pulitzer qui a transformé ses luttes en tant qu’immigré sans papiers en une plateforme de défense des droits, a pris une pause dans la finalisation de ses déclarations d’impôts en 2019 pour partager son expérience. sur Twitter.

« Oui », a-t-il écrit, « les immigrés sans papiers contribuent à financer les systèmes mêmes qui nous détiennent et nous expulsent. »