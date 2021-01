SANTA FE, NM (AP) – Lily Guido avait du mal à entendre et elle s’est sentie chaude en parlant à son collègue dans une maison de retraite en Californie. Elle savait que quelque chose n’allait pas.

Craignant le coronavirus, Guido, 30 ans, de Santa Rosa, Californie, n’est pas rentré chez lui pour éviter de le transmettre éventuellement à ses cinq enfants, s’isolant dans une chambre d’hôtel prévue pour des agents de santé comme elle.

« Ils ont confirmé que j’avais COVID, et mon mari m’a dit: ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce qui va se passer? » « , A-t-elle dit la semaine dernière. » Je ne pouvais pas le supporter. J’étais en larmes. J’étais dans le déni. «

Sans travail, les factures de sa famille ont commencé à s’accumuler cet été. Bien que Guido soit une citoyenne américaine, tout comme ses enfants, sa famille n’avait pas reçu de chèque d’allégement du gouvernement fédéral au printemps parce qu’elle dépose des impôts conjointement avec son mari, Erik, qui est un immigrant dans le pays illégalement et non admissible à tout paiement fédéral.

Selon l’analyse des données fiscales du Migration Policy Institute, environ 1,4 million de conjoints et 3,7 millions d’enfants qui sont des citoyens américains ou des résidents légaux dans des familles à statut mixte comme Guido ont été exclus des paiements dont beaucoup avaient besoin alors que la pandémie ravageait l’économie.

Cela a changé dans le dernier programme de secours fédéral. Guido a célébré que sa famille et d’autres comme eux recevraient des chèques cette fois-ci, ainsi qu’un crédit d’impôt rétroactif de 1 200 $.

«Les familles à statut mixte avec enfants comptent», a déclaré Guido. «Cela fait une si grande différence. Et je saute de joie, vous savez, pour ces personnes qui ne sont malheureusement pas capables de travailler pendant cette pandémie.

Mais même dans le dernier projet de loi, quelque 2,2 millions d’enfants qui sont citoyens américains ou résidents légaux seront à nouveau exclus parce que leurs deux parents se trouvent illégalement dans le pays, selon le Migration Policy Institute. Cela signifie pas de chèque de 600 $ par enfant.

Pendant la pandémie, les responsables des régions contrôlées par les démocrates ont ciblé l’allègement des loyers et les paiements directs à toutes les familles d’immigrants qui n’ont pas reçu de chèques. Des États comme la Californie et le Vermont ont distribué des fonds de secours fédéraux à des groupes communautaires aidant les immigrants, affirmant qu’ils paient des impôts et occupent des emplois essentiels, tandis que les législateurs du Nouveau-Mexique ont envoyé des fonds américains directement à ceux qui n’ont pas de statut juridique.

L’histoire continue

Lorsque Guido est tombé malade, son mari, Erik, avait déjà perdu des heures à son travail de lutte antiparasitaire, il a donc arrêté de travailler pendant deux semaines et demie pour s’occuper de leurs enfants.

Seul à l’hôtel, le virus lui a pris l’appétit, lui a tendu la respiration et a fait baisser son rythme cardiaque. Elle priait et parlait à son mari tous les jours. Bien qu’elle se soit isolée loin de chez elle, lui et les enfants ont également contracté le virus, mais pas aussi mal.

«Je stressais en plus, ne sachant pas comment nous y arriverions, comment nous allons payer mon hypothèque, comment nous allons payer le reste des factures», a déclaré Guido.

Ils ont maximisé leurs cartes de crédit pour acheter de la nourriture et d’autres produits de première nécessité. Erik, qui avait 10 ans à son arrivée du Mexique, n’a pas de numéro de sécurité sociale et paie ses impôts en utilisant un numéro spécial pour les immigrants non-résidents. Guido a demandé que son nom de famille ne soit pas divulgué, craignant que cela n’affecte une demande d’immigration.

Guido dit qu’elle a essayé de demander par téléphone une aide financière de la Californie mais qu’elle n’a jamais réussi. Le gouverneur de Californie a distribué de l’argent à un réseau d’organisations à but non lucratif régionales à donner aux familles et aux adultes de statut mixte dans le pays illégalement au début de la pandémie.

Les récents programmes d’aide adoptés par les législatures du Nouveau-Mexique et du Vermont ont dirigé des fonds de secours fédéraux vers ceux qui n’avaient pas reçu de chèques en avril, principalement sous forme de paiements en espèces aux familles à statut mixte et aux immigrants sans statut juridique. À Phoenix, les défenseurs de l’immigration ont poursuivi avec succès pour s’assurer que les résidents pouvaient accéder à un allégement de loyer et de facture quel que soit leur statut juridique.

L’effort du Nouveau-Mexique est unique car il a payé les candidats par dépôt direct, au lieu de compter sur des groupes communautaires pour distribuer les fonds, comme la Californie et le Vermont.

« Ce sont des familles – dont beaucoup ont de jeunes enfants – ce sont des travailleurs essentiels, ce sont des gens dont les moyens de subsistance ont été interrompus par cette pandémie », a déclaré le représentant de l’État Javier Martínez, à qui on attribue la mesure dans le projet de loi de secours d’urgence du Nouveau-Mexique. .

Quelque 15 000 résidents du Nouveau-Mexique ont reçu environ 465 $ chacun d’un fonds de 5 millions de dollars créé par l’Assemblée législative. Ce ne sont pas seulement les immigrants qui en bénéficient. Les seules exigences pour l’argent sont d’être un résident de l’État et de ne pas avoir reçu de chèque fédéral en avril, ce qui comprend les sans-abri et les Américains âgés qui n’ont pas reçu de chèque en raison des règles de l’IRS.

Après avoir obtenu environ quatre fois le nombre de candidats que le fonds pouvait soutenir, les fonctionnaires de l’État ont réduit le montant maximal et donné la priorité aux ménages aux revenus les plus faibles.

Le fonds n’a rencontré aucune résistance de la part des républicains minoritaires à la Maison du Nouveau-Mexique, mais certains d’entre eux ont voté contre l’ensemble du projet de loi.

Les villes ont également utilisé des fonds fédéraux pour les paiements directs aux immigrants.

Angelica Rodriguez et son mari sont cuisiniers de restaurant à Santa Fe et ont vu leurs heures réduites de moitié. Mais ils ont pu rattraper leur loyer grâce aux secours en cas de pandémie de la ville: un paiement de 750 $ le mois dernier et de 1 500 $ ce mois-ci.

Elle est membre de Somos Un Pueblo Unido, un groupe axé sur les Latino qui a plaidé pour l’inclusion des immigrants dans les efforts de secours de l’État. C’est aussi sensibiliser les immigrants à ne pas s’inquiéter du fait que l’aide en cas de pandémie comptera contre eux dans les demandes d’immigration, qui posent des questions sur l’aide publique comme les bons alimentaires.

Malgré les paiements de la ville, la famille de Rodriguez n’a toujours pas les moyens de réparer une machine à laver cassée et ne pouvait pas faire des folies avec des cadeaux de Noël cette année. Elle et son mari sont dans le pays sans autorisation alors que leurs trois enfants sont citoyens américains.

«C’est vraiment difficile parce que le garçon de 15 ans, la fille de 13 ans, ils comprennent – nous leur avons dit qu’il n’y aurait pas de cadeaux de Noël cette année parce que nous travaillons très peu, et l’argent que nous sommes obtenir, c’est payer les factures et le loyer », a déclaré Rodriguez, 43 ans.

«Mais le garçon de 6 ans ne comprend toujours pas», dit-elle. Quand elle lui a dit que le Père Noël ne pouvait pas venir cette année parce que la famille avait eu le COVID-19, il a riposté: « Il peut laisser mon cadeau devant la porte et ne pas entrer. »