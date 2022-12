Les immigrants instruits font face au sous-emploi alors que le Canada est en tête du G7 pour la main-d’œuvre instruite

Lorsque Nancy Morsi est arrivée à Oakville, en Ontario, l’année dernière après avoir obtenu son diplôme de médecine, elle avait l’intention de pratiquer la médecine. Au lieu de cela, elle travaille comme assistante médicale depuis septembre.

Morsi est l’un des nombreux médecins immigrants qui se retrouvent à travailler dans des emplois inférieurs à leurs qualifications en raison d’un ensemble de défis qui rendent difficile la reconnaissance de leurs titres de compétences. Cela comprend un processus d’octroi de licences long et coûteux et des places de résidence limitées, en particulier pour les personnes formées à l’extérieur du pays.

La jeune femme de 24 ans est allée en Irlande pour étudier la médecine en 2015 après avoir immigré au Canada avec sa famille des Émirats arabes unis en 2013.

« Je travaille dans deux cliniques pour remplir mon temps. Au moins, c’est quelque chose lié à mon domaine », a-t-elle déclaré. “Je n’exerce pas en tant que médecin.”

Elle n’a pas pu obtenir de formation en résidence au Canada après avoir obtenu son diplôme de six ans en Irlande et attend la réouverture des demandes de résidence.

«Lorsque vous postulez, vous êtes considéré comme un DIM, un diplômé international en médecine… et puis les places sont très limitées par rapport aux diplômés canadiens», a déclaré Morsi. “(C’est) un peu injuste.”

Selon le Service canadien de jumelage des résidents, 2 844 diplômés canadiens en médecine ont été jumelés à l’un des 3 410 programmes de résidence disponibles en 2022. Seuls 439 diplômés internationaux ont pu obtenir une place.

La dernière version des données du recensement de 2021 sur le statut scolaire, publiée mercredi par Statistique Canada, montre que Morsi n’est pas seul.

Le nombre de personnes au Canada titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur est passé à 6,4 millions en 2021, soit 32,9 % de la population en âge de travailler. Cela représente une augmentation par rapport à 28,5 % en 2016. L’agence a déclaré que les immigrants récents représentaient près de la moitié de cette croissance de 4,3 points, mais qu’ils sont encore plus susceptibles d’être surqualifiés pour les emplois qu’ils occupent.

Debroy Chan, PDG par intérim du Toronto Region Immigrant Employment Council, a déclaré que le processus d’octroi de licences pour les immigrants hautement scolarisés et formés est souvent lent, coûteux et difficile à naviguer.

“Les nouveaux arrivants ne savent pas ce qu’ils doivent faire”, a déclaré Chan.

Par conséquent, il y a aussi de nombreux médecins et infirmières formés à l’étranger sans emploi ou sous-employés au Canada à un moment où le système de santé a besoin de plus de travailleurs, a-t-il déclaré.

« Il est devenu urgent que nous nous attaquions à ces problèmes, sinon le Canada perdra sa réputation de destination pour les personnes qualifiées », a-t-il déclaré.

John Zhao, chef de section du Centre des statistiques sur l’éducation de StatCan, a déclaré que les immigrants arrivés au Canada entre 2016 et 2021 étaient plus instruits que tout autre groupe précédent au cours d’une période de recensement de cinq ans.

“Près de six sur 10 avaient un baccalauréat ou plus”, a-t-il déclaré.

Zhao a déclaré que toutes ces personnes hautement qualifiées ne trouvent pas d’emplois correspondant à leurs compétences et à leur formation.

« Les diplômes étrangers ne sont pas toujours reconnus comme équivalents au Canada, dit-il. «Ainsi, les immigrants avec eux sont deux fois plus susceptibles d’être surqualifiés que les titulaires de diplômes nés au Canada ou formés au Canada.»

Hank Tsai a étudié le génie mécanique à Taïwan avant d’immigrer au Canada il y a quatre ans, et il a terminé un programme de maintenance et de gestion d’aéronefs au Centennial College de Toronto plus tôt cette année.

L’homme de 29 ans a déclaré qu’il travaillait comme boulanger et comme serveur dans un restaurant de Toronto tout en postulant pour des apprentissages dans son domaine pendant des mois sans aucune chance.

“J’ai postulé pour peut-être 50 entreprises et je n’ai eu que trois opportunités d’entretien”, a-t-il déclaré. « De nombreuses entreprises demandent une expérience de travail au Canada.

Obtenir ce genre d’expérience était d’autant plus difficile pendant la pandémie. Tout comme apprendre à parler couramment l’anglais, un obstacle auquel de nombreux immigrants sont confrontés lorsqu’ils arrivent au Canada.

« À Taïwan, nous parlons mandarin et nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions de parler anglais dans notre vie quotidienne », a-t-il déclaré. «Pendant COVID, tout était fait à distance, ce qui réduisait mes chances de parler à mes amis, camarades de classe (ou) à quelqu’un d’autre au Canada. C’était difficile.”

Des immigrants très scolarisés et un secteur collégial solide signifient que le Canada continue de dominer les pays du G7 avec la main-d’œuvre la plus scolarisée — un peu plus de 57 % des travailleurs âgés de 25 à 64 ans ont un diplôme d’études collégiales ou universitaires.

Statistique Canada a déclaré que près d’une personne en âge de travailler sur quatre avait un certificat ou un diplôme collégial ou un titre similaire en 2021.

Tricia Williams, directrice du Future Skills Centre de la Toronto Metropolitan University, a déclaré que la tendance générale raconte «une belle histoire».

« Le Canada a beaucoup investi dans son éducation et possède un système collégial très solide qui se concentre sur l’insertion des gens dans les emplois dont ils ont besoin », a-t-elle déclaré.

Certains employeurs se plaignent que tous les diplômés très instruits n’ont pas de compétences concrètes en milieu de travail, a déclaré Williams, mais beaucoup ont reconnu la valeur de s’engager étroitement avec le système collégial pour cibler les futurs employés.

« Les universités commencent également à y arriver », a-t-elle déclaré. “Ils commencent à pointer du doigt certains programmes où ils entretiennent des relations très étroites avec les employeurs.”

Williams a déclaré qu’une grande partie de l’immigration au Canada passe par les filières hautement scolarisées ou hautement qualifiées, mais que les nouveaux arrivants peuvent ne pas avoir les compétences spécifiques pour les besoins du marché du travail à un moment donné et pourraient être confrontés à des obstacles réglementaires.

“Vous obtenez l’exemple par excellence d’un médecin conduisant un taxi … c’est vraiment mauvais pour l’individu”, a-t-elle déclaré. “C’est en fait très mauvais pour le Canada aussi.”

Ruchi Gera connaît ces défis.

Elle était dentiste en Inde avant d’arriver en tant qu’immigrante à Mississauga, en Ontario, en juin.

Bien qu’elle soit titulaire d’un diplôme en médecine dentaire et d’un diplôme d’études supérieures en médecine buccale et en radiologie de l’Inde, elle ne pourra pas travailler comme dentiste au Canada avant d’avoir réussi les examens de licence qui pourraient prendre jusqu’à trois ans. L’alternative est de retourner à l’école pendant deux ou trois ans au Canada.

“C’est définitivement très frustrant”, a-t-elle déclaré.

“Je comprends qu’une équivalence est importante pour moi pour commencer à travailler ici, mais la longueur du processus est un peu décourageante.”

—Maan Alhmidi, La Presse canadienne

EmploiImmigration