Les immigrants font face à la crise du rêve canadien dépérissant

En tant que Canadiens, nous disons souvent avec fierté à quel point nous sommes accueillants envers les nouveaux immigrants. Malheureusement, ce n’est pas l’impression que beaucoup de nouveaux arrivants ont du Canada.

Une enquête récente raconte une histoire inquiétante. Un pourcentage frappant de 72 % des immigrants interrogés ont déclaré : « Les Canadiens ne comprennent pas les défis auxquels les immigrants sont confrontés. Trente pour cent des jeunes néo-Canadiens âgés de 18 à 34 ans et près du quart des nouveaux arrivants titulaires d’un diplôme universitaire affirment qu’ils quitteront probablement le Canada au cours des deux prochaines années.

Pourquoi les nouveaux arrivants se sentent-ils aliénés ? Selon les résultats de l’enquête, ils perçoivent le marché du travail canadien comme excluant et le coût de la vie et de l’accession à la propriété comme prohibitif. Ils n’ont pas tort.

L’Indice des prix à la consommation (IPC) du Canada, qui représente les variations de prix telles qu’elles sont vécues par les consommateurs canadiens, a augmenté de 6,7 % depuis mars 2021. Pendant ce temps, l’écart salarial des immigrants continue de se creuser, les nouveaux arrivants gagnant environ 10 % de moins que ceux nés au Canada. Cet écart était inférieur à 4 % il y a 30 ans. Pour les immigrants qualifiés ayant fait des études universitaires, dans leurs premières années d’activité, cet écart est plus près de 20 %.

Imaginez que vous êtes une infirmière récemment émigrée du Nigeria. Vos compétences en soins infirmiers et linguistiques vous ont valu des points pour immigrer au Canada et vous arrivez prête à travailler. Mais vos titres de compétences en soins infirmiers ne sont pas reconnus ici et c’est un processus long et coûteux pour obtenir un permis au Canada. Il vous en coûtera des dizaines de milliers de dollars et il vous faudra entre deux et cinq ans pour retrouver votre statut professionnel, malgré la pénurie aiguë d’infirmières au Canada.

Les emplois peu qualifiés et mal rémunérés sont les seuls disponibles et parce que vous n’avez pas d’antécédents de crédit au Canada, aucune banque ne vous prêtera des fonds pour relancer votre carrière. Du coup, la mobilité ascendante semble impossible.

Environ 12 pour cent des immigrants sont coincés dans la pauvreté chronique et près du tiers vivent dans la pauvreté en matière de logement, écrasés par la hausse des coûts de logement. On comprend aisément pourquoi beaucoup pourraient envisager de partir dans un pays qui faciliterait leur insertion professionnelle et leur mobilité sociale.

Il n’a pas à être de cette façon. Les immigrants et les réfugiés qualifiés qui arrivent ici avec de grands rêves n’ont pas à devenir une génération de nouveaux Canadiens qui décident que la promesse que leur offre ce pays est fausse.

Nous pouvons — et devons — réduire les obstacles inutiles à l’insertion professionnelle qui semblent si injustes et discriminatoires pour ceux qui y sont confrontés. Si nous ne le faisons pas, la fuite des cerveaux des immigrants deviendra une réalité que nous ne pouvons pas nous permettre.

Un récent rapport place le Canada au dernier rang sur 21 pays de l’OCDE pour la croissance du PIB; deux effets exacerbants seront que notre statut de destination de choix pour les immigrants diminuera et que les nouveaux arrivants languissant professionnellement au Canada seront encore plus susceptibles de partir.

Heureusement, toutes les histoires d’immigrants ne se terminent pas par une déception.

Thelma en est un exemple. Infirmière du Nigéria, Thelma a travaillé pendant des années comme préposée aux services de soutien à la personne pendant qu’elle naviguait dans le processus de renouvellement de permis et cherchait des ressources pour l’aider à payer les examens. Aujourd’hui, elle est infirmière autorisée dans un hôpital de Barrie, grâce à un prêt abordable pour payer sa formation relais et son accréditation de Windmill Microlending.

Ayant atteint son objectif professionnel, Thelma encadre maintenant d’autres personnes pour réussir leur carrière au Canada.

MobSquad recrute des professionnels de la technologie hautement qualifiés du monde entier et les délocalise au Canada, où ils consultent des entreprises nord-américaines confrontées à des pénuries de compétences technologiques. De nombreux avantages reviennent au Canada, notamment une augmentation du PIB entraînée par une plus grande exportation de services, une augmentation des recettes fiscales et l’avantage économique des dépenses supplémentaires des nouveaux immigrants dans notre économie.

Lorsque les nouveaux immigrants sont valorisés et utilisent leurs compétences, tout le monde en profite.

Les chefs d’entreprise et du secteur caritatif et tous les ordres de gouvernement doivent réfléchir à ce que nous pouvons faire de plus ensemble pour éviter un exode d’immigrants talentueux. Remédier à l’écart salarial des immigrants en éliminant les temps d’attente et les coûts inutiles devrait figurer en tête de nos priorités civiques.

