Les immigrants doivent être privés du droit de contester l’expulsion en recourant à un contrôle judiciaire

Les immigrants et les réfugiés seront privés du droit de contester les ordonnances d’expulsion devant la Haute Cour, dans le cadre d’une nouvelle répression visant à accélérer les «renvois».

Un projet de loi sur la révision judiciaire annulera une décision de la Cour suprême – il y a près de dix ans – qui permet aux décisions du tribunal d’être présentées au tribunal.

Environ 700 appels de ce type sont poursuivis chaque année, avec des différends féroces sur le nombre de ceux qui sont gagnés purement et simplement tandis que de nombreux autres cas parviennent à un règlement.

Le gouvernement admet qu’il ne connaît pas le taux de réussite, le discours de la Reine déclarant: «Nous enquêtons sur le nombre de ces cas qui aboutissent à une issue positive pour le demandeur.»

Il a informé des journaux favorables aux conservateurs que la répression visait à éradiquer «les revendications sans espoir qui ont déjà été jugées par les juges du tribunal et qui font échouer les renvois à la dernière minute».

Mais le Conseil conjoint pour le bien-être des immigrés (JCWI) a attaqué «une grave injustice, notamment parce que le ministère de l’Intérieur prend régulièrement des décisions erronées».

«Les personnes qui recherchent une protection au Royaume-Uni méritent que leur voix soit entendue et que leurs revendications soient évaluées calmement et équitablement», a déclaré Minnie Rahman, directrice des campagnes de l’organisation:

« Ces plans dénieront les droits et le statut des réfugiés et laisseront beaucoup plus de personnes dans l’incertitude, car les accords de retour d’asile du gouvernement avec des pays tiers semblent complètement mythiques. »

Et le Mouvement libre Le site Web a souligné que le gouvernement avait admis que l’abolition du soi-disant jugement de charrette «peut causer une certaine injustice».

«La sauvegarde du chariot est un contrôle de supervision important sur le tribunal de l’immigration et le ministère de la Justice ne devrait pas avoir pour mission de causer une injustice évitable», a déclaré CJ McKinney, son rédacteur en chef adjoint.

Le projet de loi sur la révision judiciaire «protégera également le pouvoir judiciaire d’être entraîné dans des questions politiques et préservera l’intégrité du contrôle judiciaire pour son objectif prévu», indique le document du discours de la Reine.

Mais les critiques voient la législation comme une attaque contre le pouvoir des gens de monter des contestations judiciaires, pour se venger des défaites judiciaires embarrassantes pendant la saga du Brexit.

Theresa May a été humiliée d’avoir invoqué l’avis de sortie de l’article 50 sans l’approbation des députés et Boris Johnson a été humilié lorsque les juges ont jugé que sa fermeture du Parlement était illégale.

L’affirmation selon laquelle seulement 0,22% des examens judiciaires en matière d’immigration aboutissent – faite dans le cadre d’un examen pour le gouvernement – a été discréditée, selon les avocats.

En fait, jusqu’à un sur 11 aboutit à des victoires, pense-t-on maintenant, après avoir utilisé des données plus complètes.

Downing Street a défendu le bouleversement, insistant sur la nécessité «d’augmenter l’efficacité du système des tribunaux et des tribunaux et de clarifier le statut du tribunal supérieur».

« Nous voulons un accès équitable au système juridique pour tous, mais il est juste que nous prenions des mesures pour clarifier toutes les questions qui doivent être examinées et nous assurer que nous gérons un système efficace », a déclaré le porte-parole du Premier ministre.