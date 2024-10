Les immigrants amenés aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants demandent aux juges de maintenir les protections contre l’expulsion

NOUVELLE-ORLÉANS — Des immigrants qui ont grandi aux États-Unis après avoir été amenés ici illégalement alors qu’ils étaient enfants seront parmi les manifestants devant un palais de justice fédéral à la Nouvelle-Orléans jeudi alors que trois juges d’appel entendront des arguments sur la décision de l’administration Biden. politique les protégeant de l’expulsion.

L’enjeu de la longue bataille juridique qui se déroule devant la 5e Cour d’appel des États-Unis est l’avenir d’environ 535 000 personnes qui vivent depuis longtemps aux États-Unis, même si elles ne détiennent pas la citoyenneté ou le statut de résident légal et qu’elles vivent avec la possibilité d’une éventuelle expulsion.

« Peu importe ce qui est dit et fait, je choisis les États-Unis et j’ai la responsabilité d’en faire un meilleur endroit pour nous tous », a déclaré mercredi Greisa Martinez Rosas. Elle est bénéficiaire de cette politique et leader du groupe de défense United We Dream. Elle envisage de voyager depuis l’Arizona pour assister à un rassemblement près du tribunal, où des centaines de partisans de cette politique devraient se rassembler.

Le panel entendant les arguments ne se prononcera pas immédiatement. Quelle que soit leur décision, l’affaire aboutira presque certainement devant la Cour suprême des États-Unis.

L’ancien président Barack Obama a mis en place pour la première fois le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants en 2012, citant l’inaction du Congrès sur la législation visant à donner aux personnes amenées aux États-Unis alors qu’elles étaient jeunes un chemin vers un statut légal et la citoyenneté. Des années de litiges ont suivi. Le président Joe Biden renouvelé le programme dans l’espoir d’obtenir l’approbation du tribunal.

Mais en septembre 2023, le juge de district américain Andrew Hanen à Houston a déclaré que le pouvoir exécutif avait outrepassé son autorité en créant le programme. Hanen a interdit au gouvernement d’approuver toute nouvelle demande, mais a laissé le programme intact pour les bénéficiaires existants, connus sous le nom de « Rêveurs », pendant les appels.

Les défenseurs de cette politique soutiennent que le Congrès a donné au Département de la Sécurité intérieure du pouvoir exécutif le pouvoir de définir la politique d’immigration et que les États qui contestent le programme n’ont aucune raison de poursuivre en justice.

« Ils ne peuvent identifier aucun préjudice découlant du DACA », a déclaré Nina Perales, vice-présidente du Fonds mexicain américain de défense juridique et d’éducation, lors d’une conférence de presse cette semaine.

Le Texas est à la tête d’un groupe d’États dominés par les républicains qui contestent cette politique. Le bureau du procureur général du Texas n’a pas répondu à une demande d’entretien envoyée par courrier électronique. Mais dans leurs mémoires, eux et d’autres adversaires affirment que les États engagent des centaines de millions de dollars en soins de santé, en éducation et autres coûts lorsque les immigrants sont autorisés à rester illégalement dans le pays. Les autres États comprennent l’Alabama, l’Arkansas, la Louisiane, le Nebraska, la Caroline du Sud, la Virginie occidentale, le Kansas et le Mississippi.

Parmi les alliés de ces États dans les dossiers judiciaires se trouve l’Immigration Reform Law Institute. « Le Congrès a refusé à plusieurs reprises de légaliser les bénéficiaires du DACA, et aucune administration ne peut prendre cette mesure à sa place », a déclaré le directeur exécutif du groupe, Dale L. Wilcox, dans un communiqué plus tôt cette année.

Le panel chargé d’entendre l’affaire est composé des juges Jerry Smith, nommés au 5e circuit par l’ancien président Ronald Reagan ; Edith Brown Clement, nommée par l’ancien président George W. Bush ; et Stephen Higginson, nommé par Obama.