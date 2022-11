Les immigrants albanais illégaux utilisent des répliques de passeports de haute technologie pour entrer en Grande-Bretagne, a révélé une enquête de Sun on Sunday.

Des experts travaillant pour des gangs de trafiquants copient des puces biométriques dans de vrais documents.

Ion Daci, utilisée par les gangs pour pousser l’arnaque, explique à ses 239 700 abonnés comment “ouvrir de faux comptes bancaires, passeports, pièces d’identité et permis de conduire”

Une source albanaise a déclaré: "Le commerce des faux passeports est en plein essor car ce sont des répliques exactes de la vraie chose"

Notre enquêteur s’est vu offrir un faux passeport et un faux permis de conduire pour 2 600 £, ce qui réduit les frais de traversée de la Manche les moins chers.

Les Albanais ne sont pas autorisés à entrer au Royaume-Uni sans visa – mais peuvent entrer en tant que touristes ou pour affaires en utilisant des passeports d’un pays de l’UE.

Nous avons vu une vidéo d’un passeport grec avec des données biométriques produites par des trafiquants.

Une jeune femme albanaise fait également de la publicité pour des contrefaçons sur TikTok, tout en montrant sa vie prospère au Royaume-Uni.

Cela survient alors que le Premier ministre Rishi Sunak et le président français Emmanuel Macron peaufinent leur accord pour réprimer les traversées de la Manche.

Mais une source albanaise a déclaré : “Les gangs ont toujours une longueur d’avance.

“Le commerce des faux passeports est en plein essor car ce sont des répliques fidèles des vrais et permettent aux migrants d’éviter le danger d’une traversée et la misère des camps britanniques.”

Des sources affirment que les migrants illégaux évitent les aéroports de Londres où les contrôles aux frontières sont plus stricts, optant pour des hubs plus petits tels que Glasgow, Birmingham et Manchester.

Notre enquêteur a rapidement pris contact avec des trafiquants qui ont déclaré sur WhatsApp : “Passeport plus pièce d’identité plus permis de conduire, c’est 3 000 euros (2 618 £).” On nous a dit de payer une caution à Tirana, la capitale albanaise, “lorsque nous vous prendrons des caractéristiques biométriques et des empreintes digitales”.

Lorsqu’on leur a demandé si les faux avaient déjà été utilisés avec succès pour entrer en Grande-Bretagne, ils ont répondu: “Oui, principalement avec un passeport bulgare.”

Nous avons remis des preuves au ministère de l’Intérieur qui s’est engagé à enquêter.