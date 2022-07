Les immeubles locatifs de luxe font passer le «travail à domicile» au niveau supérieur

Et le développeur Macklowe Properties a renforcé la technologie à One Wall Street, un condominium du centre-ville de Manhattan, en ajoutant des microphones et des caméras pour les réunions virtuelles et des cabines pour le podcasting à son espace de coworking, désormais sous la marque One Works by One Wall Street, a déclaré Richard Dubrow. , le directeur marketing de l’entreprise.