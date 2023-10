Les immeubles d’habitation en Ontario rapportent aux investisseurs des rendements à deux chiffres. Certains locataires disent qu’ils en paient le prix

Une société d’investissement immobilier qui a racheté des dizaines d’immeubles d’appartements plus anciens au cours des dernières années affirme que c’est devenu « une belle histoire de croissance au Canada », tandis que certains de ses locataires affirment vivre dans une réalité différente.

La stratégie d’Equiton consiste à acheter des immeubles où les locataires existants paient des loyers inférieurs au marché et à rénover les logements lorsque ces locataires déménagent afin qu’ils puissent être loués à des tarifs plus élevés, générant ainsi des bénéfices pour ses plus de 8 000 investisseurs, a déclaré son vice-président Lavelle Lindo. Lindo a partagé ses perspectives commerciales dans une interview avec une société de gestion de patrimoine publiée en ligne en 2022.

« Cela nous offre une très, très, très bonne opportunité », a déclaré Lindo. « Il y a beaucoup de croissance, beaucoup de développement et beaucoup de bonnes attentes pour les années à venir. »

Equiton possède actuellement 30 immeubles dans des villes ontariennes telles que Toronto, Ottawa, Kitchener, Burlington, Brantford et London et connaît un exercice financier « solide », selon son rapport de juin. Après avoir payé les dépenses d’exploitation, elle a rapporté près de 13 millions de dollars au dernier trimestre, soit une hausse de 48 pour cent par rapport à la même période l’an dernier. Le fonds a enregistré un retour sur investissement de près de 14 % en 2022.

Le modèle, une fiducie de placement immobilier, n’est pas unique au Canada. Mais les locataires de l’un des immeubles d’habitation d’Equiton à Hamilton affirment que l’entreprise réalise ces bénéfices à leurs dépens.

« Nous nous en soucions vraiment » : entreprise

Equiton a acheté et a commencé à gérer un immeuble de grande hauteur situé au 125, rue Wellington N. en 2021. Cinq locataires de l’immeuble ont déclaré à CBC Hamilton que la détérioration des conditions de vie et les augmentations de loyer supérieures aux lignes directrices les ont rapprochés de l’itinérance.

« Ils font des tonnes et des tonnes d’argent avec nous », a déclaré Chris Erie, qui vit dans l’immeuble depuis plus d’une décennie et dit compter sur la banque alimentaire pour payer son loyer mensuel de 800 $.

« Si je perds cet appartement, je ne pourrai plus payer le loyer dans cette économie. Je n’ai pas de canapé sur lequel surfer. Je serais dans une tente. Je m’en inquiète tout le temps : que va-t-il se passer l’année prochaine ? »

Equiton a acheté l’immeuble de grande hauteur au centre-ville de Hamilton en 2021. (Samantha Beattie/CBC)

Les fiducies de placement immobilier privées ont prospéré sous les règles actuelles de l’Ontario qui permettent aux propriétaires d’augmenter les loyers entre les locations, ce qui les incite à expulser les locataires existants, a déclaré Steve Pomeroy, conseiller exécutif au Canadian Housing Evidence Collaborative de l’Université McMaster.

Bien que toutes ces entreprises ne soient pas « prédatrices », Equiton se démarque par certaines des stratégies qu’elle semble utiliser au 125 Wellington et démontre pourquoi il doit y avoir de meilleures protections pour les locataires, a déclaré Pomeroy.

« Ils sont en fait assez transparents sur leur situation », a déclaré Pomeroy, soulignant le contraste entre leurs marges bénéficiaires et les conditions de vie des locataires. « Ils semblent être assez fiers de [their actions] ».

Equiton a nié avoir utilisé des stratégies prédatrices, dans une déclaration à CBC Hamilton.

« Si les résidents respectent les autres résidents et paient leur loyer, nous serons heureux de les avoir aussi longtemps qu’ils le souhaitent », a déclaré la porte-parole Kathy Gjamovska.

« Nous nous soucions vraiment de nos résidents. »

Le blitz des règlements de 2022 a révélé une plomberie cassée et des infestations d’insectes

Le même mois où Lindo parlait de la « sauce secrète » d’Equiton pour gagner de l’argent, Hamilton Bylaw a mené une vaste opération éclair au 125 Wellington sur 258 de ses 364 logements.

Les agents ont émis quatre ordonnances englobant 20 violations des normes de propriété, a déclaré Monica Ciriello, directrice des services de licences et de règlements.

La ville a ordonné à Equiton de réparer les murs, la plomberie, les comptoirs de salle de bain, les baignoires, les plafonds, les poignées de porte, les portes de placard, les fenêtres, un vide-ordures et un foyer en verre brisé. Il a également ordonné à l’entreprise de lutter contre les infestations de blattes, de souris et de punaises de lit.

Plus de six mois plus tard, Equiton a effectué la plupart des réparations, mais deux commandes doivent encore être résolues, notamment pour des problèmes de parasites, a déclaré Ciriello.

Erie a déclaré que depuis le blitz, les conditions se sont améliorées dans son unité. Après sept mois d’attente, un trou dans le plafond de sa salle de bain causé par un dégât des eaux a été réparé. Mais Erie, qui est membre du groupe de défense des locataires ACORN, continue d’entendre des locataires avec des souris, des murs et des appareils électroménagers brisés.

En traversant le bâtiment avec Erie plus tôt ce mois-ci, CBC Hamilton a vu des dégâts d’eau, des trous dans les murs, des tuyaux exposés et des déchets dans les couloirs ainsi que deux souris mortes sur le chemin extérieur, à quelques mètres du bâtiment.

Lulu Xi a emménagé dans une unité rénovée il y a environ trois ans, mais affirme qu’elle est en proie à des problèmes de parasites et d’inondations. (Samantha Beattie/CBC)

La locataire Lulu Xi a déclaré qu’après avoir fait face à des inondations dans sa cuisine pendant deux ans et à des toilettes cassées pendant six mois, Equiton avait résolu les problèmes de plomberie. Mais elle cherche à récupérer les coûts auprès de la Commission de la location immobilière (CLI), notamment pour les pièges à souris qu’elle s’est achetés lorsqu’Equiton n’a pas réussi à lutter contre une infestation, et pour les radiateurs lorsque les températures ont plongé dans son logement l’hiver dernier.

« Je veux juste qu’ils arrangent les choses », a déclaré Xi.

Equiton a déclaré avoir dépensé plus de 5 millions de dollars pour améliorer le bâtiment, dont 100 000 dollars pour la lutte antiparasitaire.

« Chez Equiton Living, nous restons déterminés à offrir un milieu de vie sécuritaire, agréable et bien entretenu à tous nos résidents », a déclaré Gjamovska. « Nous apprécions la confiance que nos résidents et leurs familles nous accordent, et nous continuerons de travailler sans relâche pour répondre à leurs besoins et à leurs préoccupations. »

« Les gens se sentent coincés »

Les locataires ont également été confrontés à des augmentations de loyer supérieures aux lignes directrices, dont une de 4,58 pour cent en attente à la CLI. Les propriétaires sont autorisés à augmenter le loyer une fois par an d’un montant fixé par la province pour couvrir l’inflation, qui ne dépasse généralement pas 2,5 pour cent. Au-delà de ce montant, le propriétaire doit justifier et obtenir l’approbation de la CLI.

Shelly Morris, une locataire qui est étudiante à l’université et qui reçoit de l’aide sociale, a déclaré que si la dernière augmentation supérieure au taux légal est approuvée, son loyer aura augmenté de plus de 10 pour cent depuis qu’Equiton a pris la relève et elle paiera environ 100 $ de plus. un mois.

« Nous sommes à un pouce de l’itinérance si l’on se base sur le système qui existe », a déclaré Morris à propos d’elle-même et des autres locataires.

Le bâtiment est dans le comté. La pupille de Cameron Kroetsch. Il a rendu visite aux résidents et a déclaré qu’il y avait un état de délabrement général alors qu’Equiton « essaye continuellement d’augmenter le loyer aussi haut que possible dans cet immeuble, année après année ».

« Le sentiment qui prévaut est que les gens se sentent coincés, coincés dans une situation où l’état de leur unité est en mauvais état et où ils ne peuvent pas se permettre de partir », a-t-il déclaré.

Le Conseil a adopté une série de mesures cet été, notamment en exigeant que les propriétaires enregistrent leurs immeubles d’habitation et soient soumis à des inspections de routine, ainsi qu’en renforçant un fonds pour aider les locataires à lutter contre les expulsions.

« Ce type de protection pour les résidents afin de garantir que leurs maisons sont sûres et saines est conçu pour rattraper le retard du marché immobilier qui a explosé au cours des cinq à dix dernières années à Hamilton », a déclaré Kroetsch.

Pomeroy a déclaré que la province doit intensifier les mesures de contrôle des loyers en limitant la mesure dans laquelle les propriétaires peuvent augmenter le loyer entre les vacances. Dans le cas contraire, a-t-il prévenu, les sociétés d’investissement continueront à utiliser les immeubles d’habitation pour « augmenter massivement » leurs revenus au détriment des locataires.