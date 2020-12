La pandémie frappe le secteur de l’immobilier commercial de New York, l’un de ses principaux moteurs économiques, menaçant l’avenir des plus grands quartiers d’affaires du pays ainsi que les finances de la ville.

Les dégâts causés par la vidange des tours de bureaux et la fermeture définitive de nombreux magasins sont bien plus importants que ce que de nombreux experts avaient prédit au début de la crise.

Le puissant secteur immobilier est tellement préoccupé par le fait que les changements de culture sur le lieu de travail provoqués par l’épidémie deviendront durables qu’il promeut une proposition frappante: transformer plus d’un million de pieds carrés de bureaux à Manhattan en logements.

Près de 14% des bureaux de Midtown Manhattan sont vacants, le taux le plus élevé depuis 2009. Sur Madison Avenue à Midtown, l’un des commerces de détail les plus riches du pays, plus d’un tiers de toutes les devantures de magasins sont vides, soit le double du taux de cinq. il y a des années.