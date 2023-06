Les imitateurs Twitter des célébrités chinoises

Il est difficile de connaître le motif ultime de ces comptes, mais la transition du jour au lendemain montre qu’au moins un objectif d’une telle agriculture de contenu est de retirer de l’argent. Publier des publicités payantes ou vendre le compte peut constituer une activité lucrative.

Si un faux compte ne parvient pas à attirer un public, il peut simplement choisir une nouvelle identité et commencer une autre aventure d’imitation. C’est ce qui s’est passé avec un enregistré en mars qui était prétendument Fang Bin, un ressortissant chinois qui a été détenu pendant trois ans pour avoir partagé des informations sur l’impact de covid au cours des premiers mois. En mai, le compte n’avait qu’environ 8 000 abonnés, il a donc abandonné cette identité, parcouru quelques autres tentatives (y compris « Anti-CCP Online User Alliance » et « Singaporean Delicious Food »), et s’est installé sur Cui Chenghao, une mystérieuse ethnie Blogueur coréen en Chine qui compte près de 5 millions de followers sur Weibo.

L’ensemble du processus a été documenté par d’autres utilisateurs garder une trace de l’identifiant Twitter unique de l’imitateur, qui reste le même quels que soient les changements apportés à son nom et à son identifiant. La dernière identité a eu plus de succès que les précédentes, sécurisant ce compte 20 000 followers supplémentaires.

Après que le compte de Luo Xiang ait été confirmé comme faux, Lu a tenté d’appeler les gens à ne plus le suivre et à le signaler, mais le signalement pour usurpation d’identité nécessite généralement que la victime ait une présence réelle sur Twitter. Dans la plupart de ces cas, les victimes sont peu incitées à créer un compte Twitter juste pour effacer leur nom, et le signalement ne fonctionne presque jamais. Twitter a répondu à une demande de commentaire avec son emoji caca désormais standard.

Twitter n’a jamais été efficace pour modérer le contenu qui n’est pas en anglais, mais la situation semble s’être aggravée depuis que les équipes de modération ont été licenciées après la prise de fonction de Musk. L’année dernière, les spambots chinois se sont répandus si largement que les gens soupçonnaient qu’ils bénéficiaient du soutien du gouvernement chinois, mais il s’agissait plus probablement de spammeurs essayant de gagner de l’argent.

Bien qu’ils ne représentent pas une menace directe pour le public ou la personne qu’ils prétendent être, ces fermes de contenu brouillent l’écosystème des plateformes de médias sociaux en langue chinoise, dit Lu. En adoptant le clickbait – qui en Chine signifie souvent un contenu politique – pour gagner des followers, ils polarisent le discours en chinois.

Quelles autres fausses célébrités chinoises avez-vous repérées ou soupçonnées sur Twitter ? Faites-moi savoir à [email protected].