Les imitateurs d’Elon Musk ont ​​volé plus de 2 millions de dollars dans des escroqueries cryptographiques

Ce timing suit une montée en flèche du prix du bitcoin et d’autres monnaies numériques populaires. Bitcoin se négociait à plus de 59000 $ le 31 mars – un rendement de 450% par rapport à sa clôture de 10710 $ le 30 septembre.

Près de 7000 personnes ont signalé de faux investissements dans la cryptographie d’octobre à mars et ont perdu plus de 80 millions de dollars au total, selon la FTC.

C’est environ 12 fois le nombre de rapports et près de 1000% de plus de pertes signalées qu’à la même période un an plus tôt, a déclaré l’agence.

Les vrais chiffres peuvent être beaucoup plus élevés car les données ne reflètent que les escroqueries signalées par les consommateurs.

La personne typique a déclaré une perte de 1 900 $. Selon la FTC, les jeunes investisseurs (âgés de 20 à 49 ans) étaient plus de cinq fois plus susceptibles de déclarer avoir perdu de l’argent dans des escroqueries liées aux investissements en crypto-monnaie.