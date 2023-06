Les imitateurs de Dolly Parton à Listowel, en Irlande, établiront un record du monde Guinness

Commentez cette histoire Commentaire

KERRY, IRLANDE – Dolly Parton est en ville. Pas la vraie, mais plus de 1 000 personnes essayant de se faire passer pour elle. La ville de Listowel – qui abrite moins de 5 000 personnes – tente d’établir un record du monde pour le plus grand rassemblement de Dolly Partons dans un espace public. Les billets pour l’événement de samedi, qui est également une collecte de fonds caritative, coûtent 30 € (33 $) et incluent une perruque blonde.

Mais le groupe grandissant de Dollys doit adhérer à des règles strictes pour que la ville entre dans l’histoire. Les participants, conformément aux directives du Guinness World Record, doivent être « instantanément reconnaissables » en tant que légende de la musique country âgée de 77 ans et doivent porter un costume inspiré de Parton de la tête aux pieds, basé sur une tenue qu’elle a portée dans le passé. Depuis des semaines, les organisateurs sont sur place pour prodiguer des conseils vestimentaires.

Leur conseil principal : « En cas de doute, pensez ‘Est-ce que je sers Dolly Parton ?' »

La ville – qui a déjà battu un record Guinness pour 1 436 personnes déguisées en nonnes, qui ont dansé et bu des flacons de whisky dans les rues en 2012 – a maintenant besoin d’un minimum de 250 personnes pour se qualifier comme imitateurs de Dolly Parton pour établir ce record. Jusqu’à présent, la ville a vendu plus de 1 200 billets. Les responsables du Dolly Day empêcheront ceux qui ne réussissent pas le test de ressemblance d’entrer dans la zone de comptage final.

Le célèbre auteur-compositeur-interprète américain a beaucoup de pouvoir de star en Irlande – aidé en partie par l’une des chansons de Parton, « We Irish ». (Paroles: Nous, les Irlandais adorons chanter / Nous, les Irlandais aimons danser / Nous, les Irlandais aimons faire la fête / Chaque fois que nous en avons l’occasion.) Comme Parton l’a dit dans une interview en 2020, «Les Irlandais m’ont toujours aimé et j’ai toujours aimé les aimait. Nous parlons la même langue.

Les organisateurs comptent sur cet amour – et, peut-être, sur l’amour des fêtes – pour battre le record. « Tout chez Dolly est génial », a déclaré Liz Horgan, qui a passé des mois à organiser l’événement aux côtés d’un comité de 13 autres sections locales. Pour aider l’effort, la vraie Dolly Parton a fait don d’un prix que les gens peuvent enchérir aux enchères : deux nuits d’hébergement avec un traitement cinq étoiles à l’intérieur de son bus touristique personnel bien-aimé, connu sous le nom de « Suite 1986 ».

Cora O’Brien, une autre organisatrice du Dolly Day, a déclaré que l’écriture et la créativité de Parton sont d’autres qualités qui la lient à Listowel. « C’est une femme incroyable. Une paysanne comme nous tous ici en Irlande », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup plus pour elle que la musique. »

« Tout le monde dans la communauté est vraiment derrière », a déclaré Horgan, ajoutant que le comité avait lancé l’idée peu de temps avant que le coronavirus ne frappe, mettant temporairement un terme à leurs plans.

Peter McGrath, 95 ans, maintenant connu comme « le plus ancien Dolly de la ville », se remet d’une septicémie et d’une pneumonie – mais cela ne l’a pas empêché de sensibiliser à l’événement. La semaine dernière, il a été aperçu portant une perruque blonde bouclée lors d’une partie de golf. McGrath, dont la chanson préférée de Dolly est « I Will Always Love You », espère qu’il ira assez bien pour faire partie de la tentative de record du monde samedi.

Martin Chute, un local qui peint à la main les noms des magasins sur les vitrines, fait partie des centaines de personnes qui se mettent dans l’esprit Dolly et sensibilisent à l’événement. L’homme de 63 ans a récemment été aperçu grimpant sur son échelle portant une perruque blonde et chantant dans son pinceau.

Des vêtements en denim, des soutiens-gorge push-up, des guitares et des drapeaux américains sont exposés dans les boutiques et les bars de Listowel. Une boutique de vêtements vend des boucles d’oreilles pendantes inspirées de Dolly. La confiserie de la ville vend des chapeaux de cow-boy et la jardinerie locale a fabriqué un Dolly avec des pots de fleurs.

D’autres magasins sont ornés de décorations de papillons – un clin d’œil à la chanson de 1974 de la chanteuse « Love Is Like a Butterfly » et à son amour pour l’insecte aux couleurs vives – elle a au moins un tatouage de papillon et porte souvent des accessoires inspirés des papillons.

Certains membres de la communauté se lient sur leur amour pour Parton et leurs choix de tenues, en particulier sur Facebook. « Pour créer le décolleté emblématique de Dolly, j’utilise du papier bulle », a écrit Carol De Buitleir. «Mettez un peu de talc sur les filles. Pliez le film à bulles en une forme ronde et insérez-le dans le soutien-gorge.

Parton elle-même détient 10 titres de record du monde, dont la plupart des nominations aux Grammy Awards pour une artiste country féminine et est la première chanteuse country à être nominée pour un EGOT (Emmy, Grammy, Oscar et Tony).

Listowel est souvent qualifiée de «capitale littéraire de l’Irlande», avec un certain nombre d’écrivains, dont Bryan MacMahon et John B. Keane, originaires de la région. Chaque année, la ville accueille la semaine des écrivains, le plus ancien festival littéraire et artistique du pays.

Et tandis que Parton ne se rendra pas en Irlande pour l’événement, Eugene Naughton, président de la Dollywood Company, sera présent. Naughton a déclaré que Dollywood Parks and Resorts offrait également des billets pour le parc à thème Dollywood et le parc aquatique Splash Country dans le cadre de l’effort de collecte de fonds. L’argent recueilli lors de l’événement de samedi ira à l’organisation de soutien au cancer Comfort for Chemo et à la Kerry Hospice Foundation.

Avec des podcasts, des spéciaux et une émission Netflix, c’est le monde de Dolly Parton et nous vivons tous dedans

« Je suis tombé amoureux de l’idée », a-t-il déclaré, ajoutant qu’une fois arrivé dans la ville, il rencontrerait le comité d’organisation et les habitants. Il a dit que l’influence positive de Parton bien au-delà des États-Unis est celle qui « l’étonne ».

« Ce qui est si important, pour la famille Herschend (notre société mère) et pour Dolly Parton, et ce qui nous rend si spéciaux, c’est l’importance de la famille, de la foi et du bien pour les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons », a-t-il déclaré. a dit. « Ce sont les piliers qui nous guident chaque jour. »

7 raisons pour lesquelles le monde aime Dolly Parton