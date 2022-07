Les images Webb de la NASA sont époustouflantes, mais le nom du télescope reste controversé

Tout le monde – des astronomes et scientifiques aux astro-nerds et Guitaristes de la reine – a été en délire sur le premières images scientifiques du télescope spatial James Webb de la NASA a révélé cette semaine, et à juste titre. Ils sont assez spectaculaires. Mais la communauté astronomique a continué à exprimer ses inquiétudes quant au choix de l’homonyme de l’agence pour l’observatoire de nouvelle génération.

La NASA dit à CNET qu’elle soutient le surnom.

James Webb était administrateur de la NASA, l’agence fonctionnaire le plus haut placé, de 1961 à 1968, guidant l’agence à travers un âge d’or, y compris une grande partie des programmes Mercury, Gemini et Apollo. Au cours de sa vie (Webb est décédé en 1992), la plupart des gens ont peut-être souligné le décès accidentel de trois astronautes d’Apollo I lors d’un essai au sol en 1967 en Floride comme le chapitre le plus controversé du mandat de Webb.

Mais depuis plusieurs années maintenant, certains astronomes et d’autres ont pointé du doigt la Lavender Scare, une période où un certain nombre d’homosexuels ont été évincés du gouvernement américain, comme une raison suffisante pour renommer l’observatoire phare de la NASA.

“On ne sait pas quel était son rôle exact là-dedans”, a écrit l’astronome et écrivain Phil Plait, qui faisait autrefois partie de l’équipe de la NASA travaillant sur le télescope spatial Hubble, dans un blog lundi. article sur Webb et le télescope“mais il est clair qu’il y avait une culture d’oppression à la NASA, et il dirigeait la boutique, donc peu importe ce qui se passait sous sa responsabilité. Il y a acquiescé.”

J’ai demandé une réponse à l’attachée de presse de la NASA, Jackie McGuinness, et mardi, elle a envoyé la déclaration suivante au nom de l’agence :

“Le bureau d’histoire de la NASA a mené une recherche exhaustive dans les archives actuellement accessibles sur James Webb et sa carrière. Nos historiens ont également parlé à des experts qui ont déjà fait des recherches approfondies sur ce sujet. La NASA n’a trouvé aucune preuve à ce stade qui justifie de changer le nom du télescope.”

Comparaison des images des télescopes spatiaux Hubble et James Webb : voyez la différence Voir toutes les photos



Un chapitre sombre

Nasa



Webb était responsable de la NASA lorsqu’au moins un employé de l’agence a été licencié parce que ses superviseurs soupçonnaient qu’il était gay, et Webb était également le deuxième responsable du département d’État américain en 1950 lorsque 91 travailleurs ont été licenciés pour être homosexuels ou étaient soupçonnés d’être homosexuel.

En mai 2021, quatre astronomes ont fait circuler un pétition qui a recueilli plus de 1 700 signatures de scientifiques et d’autres appelant à renommer le télescope. La quatuor a écrit une colonne dans Scientific American à l’époque qui a également cité preuves d’archives supplémentaires que Webb avait transmis des mémos de Lavender Scare lors de discussions avec des sénateurs américains.

“Les dossiers montrent clairement que Webb a planifié et participé à des réunions au cours desquelles il a remis du matériel homophobe”, lit-on dans la colonne. “Il n’y a aucune trace de lui ayant choisi de défendre l’humanité de ceux qui sont persécutés.”

D’autres sont moins convaincus.

“Nommer un observatoire spatial phare après Webb est une reconnaissance appropriée de ses contributions à la science de la NASA, même s’il n’était qu’un administrateur”, l’astrophysicien Hakeem Oluseyi a écrit sur Medium en janvier 2021, détaillant sa recherche exhaustive de preuves du fanatisme présumé de Webb.

“Sur les allégations spécifiques contre Webb, les preuves sont claires”, a conclu Oluseyi. “Il n’était pas l’initiateur de Lavender Scare et il n’était pas chargé d’enquêter sur les allégations d'”homosexualité” ou de décider du sort des individus accusés.”

L’historien David Johnson, qui a écrit le Livre de 2004 La peur de la lavandedit qu’il y a une trace de Webb assistant à une réunion de la Maison Blanche sur la “menace” gay, mais que la réunion portait sur la façon de calmer l’hystérie que les politiciens soulevaient sur le sujet.

“Je ne le vois pas comme ayant un quelconque rôle de leadership dans Lavender Scare”, Johnson a dit à Nature en juillet 2021.

Une enquête, mais pas de rapport

En septembre, la NASA a semblé clore l’affaire en renommant le télescope, lorsque l’administrateur Bill Nelson a envoyé une déclaration d’une phrase aux journalistes : “Nous n’avons trouvé aucune preuve pour le moment qui justifie de changer le nom du télescope spatial James Webb.”

L’agence n’a pas publié de rapport ni partagé de détails sur la portée de son enquête, une décision inhabituelle pour une division gouvernementale avec une longue histoire de transparence.

La présidente de l’American Astronomical Society, Paula Szkody, a envoyé une lettre à Nelson en novembre demandant un rapport public et officiel sur l’enquête et appelant à un processus de dénomination plus inclusif. Lorsque la lettre n’a pas reçu de réponse, Szkody a envoyé une deuxième lettre plus forte le 16 mars.

“La mémorialisation est importante car elle exprime les valeurs d’une nation”, a déclaré Szkody dans le lettre de suivi. “Le nom actuel de JWST, tel qu’il a été choisi unilatéralement et sans contribution de la communauté, ne reflète pas la valeur fondamentale d’inclusion de la NASA.”

Les délibérations internes de la NASA deviendraient publiques plus tard en mars, lorsque le magazine Nature a acquis et publié une longue chaîne d’e-mails après une demande en vertu de la Freedom of Information Act.

Les e-mails montrent des décideurs de la NASA aux prises avec quelques éléments de preuve suggérant que des politiques homophobes étaient en place pendant le mandat de Webb, mais ne trouvant finalement rien le liant directement à des décisions spécifiques.

L’historien par intérim de la NASA Brian Odom et un historien contractuel supplémentaire ont depuis poursuivi l’enquête en visitant des archives qui étaient auparavant fermées en raison de la pandémie de COVID.

McGuinness m’a dit mardi que cette recherche supplémentaire est maintenant terminée et qu’elle ne semble pas avoir incité la NASA à changer d’avis.

“Ils compilent maintenant leurs informations dans une mise à jour que l’agence partagera”, a déclaré McGuinness.

Jusque-là, l’accent reste mis sur les images révolutionnaires de l’univers du télescope Webb. Pour certaines personnes, cependant, les images brillantes sont ternies par les préjugés associés, sinon à l’homonyme du télescope, du moins à l’époque pendant laquelle il a dirigé la NASA.