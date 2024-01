Les images sonar pourraient avoir localisé l’avion perdu depuis longtemps d’Amelia Earhart, selon les chercheurs

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des informations sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et bien plus encore..





La disparition tragique et mystérieuse de l’aviatrice révolutionnaire Amelia Earhart alors qu’elle survolait l’océan Pacifique a captivé le monde pendant près de 87 ans, suscitant d’innombrables enquêtes et expéditions pour obtenir des réponses sur ce qui est arrivé au pilote bien-aimé.



Le groupe le plus récent à avoir rejoint la recherche – une équipe d’archéologues sous-marins et d’experts en robotique marine de Deep Sea Vision, une société d’exploration océanique basé à Charleston, en Caroline du Sud, affirme avoir trouvé un indice qui pourrait mettre un terme à l’histoire d’Earhart.

En utilisant l’imagerie sonar, un outil pour cartographier le fond de l’océan qui utilise des ondes sonores pour mesurer la distance entre le fond marin et la surface, le groupe a repéré une anomalie dans l’océan Pacifique – à plus de 16 000 pieds (4 877 mètres) sous l’eau – qui ressemble à un petit avion. L’équipe estime que cette anomalie pourrait être une Lockheed 10-E Electral’avion de 10 passagers qu’Earhart pilotait lorsqu’elle a disparu alors qu’elle tentait de faire le tour du monde.

Deep Sea Vision a annoncé la découverte par le biais d’un Publication Instagram le samedi 27 janvier.

“Certains l’appellent l’un des plus grands mystères de tous les temps, je pense en fait que c’est le plus grand mystère de tous les temps”, a déclaré le PDG de la société, Tony Romeo, pilote et ancien officier du renseignement de l’US Air Force. « Nous avons l’opportunité de mettre un terme à l’une des plus grandes histoires américaines de tous les temps. »

Les images ont été prises à environ 161 kilomètres de l’île Howland, a déclaré Romeo, le prochain endroit où Amelia Earhart et le navigateur Fred Noonan devaient atterrir après leur dernier décollage de Lae, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le couple était déclaré perdu en mer après une recherche approfondie de 16 jours menée par le gouvernement américain.

Deep Sea Vision a scanné plus de 5 200 milles carrés (13 468 kilomètres carrés) du fond de l’océan à l’aide d’un véhicule sous-marin autonome (AUV) avancé connu sous le nom de Hugin 6000, qui cartographie le fond marin à l’aide de la technologie sonar. L’expédition de l’entreprise a commencé début septembre 2023 et s’est terminée en décembre, a déclaré Roméo à CNN.

Roméo espère revenir sur le site d’ici un an pour obtenir une confirmation supplémentaire que l’anomalie est un avion, ce qui impliquerait très probablement l’utilisation d’un ROV (véhicule télécommandé) avec une caméra qui permettrait d’étudier l’objet de plus près. L’équipe étudierait également la possibilité de faire remonter leur découverte à la surface, a déclaré Roméo.

« Bien qu’il soit possible qu’il s’agisse d’un avion et peut-être même de celui d’Amelia, il est trop prématuré pour le dire avec certitude. Cela pourrait aussi être du bruit dans les données du sonar, quelque chose de géologique ou un autre avion », a déclaré Andrew Pietruszkaarchéologue sous-marin à la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie à San Diego, et archéologue principal du Project Recover, une organisation dédiée à la recherche de soldats et d’avions MIA de la Seconde Guerre mondiale.

“Cela étant dit, si je cherchais l’avion d’Amelia et que j’avais cette cible dans l’ensemble de données, je voudrais l’interroger davantage”, a déclaré Pietruszka dans un e-mail.

Un documentaire de History Channel de 2017 proposait une théorie selon laquelle Earhart et Noonan s’étaient écrasés dans les îles Marshall – à environ 1 000 milles (1 609 kilomètres) de l’île Howland – où ils avaient été capturés et emmenés sur l’île de Saipan, retenus en otage et sont finalement morts. La théorie était basée sur une photo des Archives nationales des États-Unis qui présentait plusieurs chiffres flous ; les enquêteurs ont affirmé que l’aviatrice et son avion étaient sur l’image.

Le Groupe international pour la récupération des avions historiques, ou TIGHAR, a émis l’hypothèse en 2016 qu’Earhart et Noonan avaient survécu à un atterrissage brutal sur un récif de l’océan Pacifique, mais étaient ensuite morts en tant que naufragés lorsque les deux hommes n’avaient pas pu demander de l’aide par radio. L’équipe TIGHAR a affirmé qu’un squelette de naufragé trouvé sur l’île de Nikumaroro, Kiribati, en 1940 correspondait à «Taille et origine ethnique d’Earhart.»

La théorie la plus répandue, soutenue par le gouvernement américain et le Smithsonian, est qu’Earhart et Noonan se sont écrasés dans l’océan Pacifique près de l’île Howland lorsque l’avion est tombé en panne de carburant.

La nouvelle image sonar de l’avion disparu proposé est particulièrement intéressante en raison de la proximité de l’anomalie avec l’île Howland, a déclaré Dorothy Cochrane, conservatrice de l’aviation générale au département aéronautique de l’Île Howland. Musée national de l’air et de l’espace Smithsonian. Dans les dernières communications d’Earhart, ses transmissions radio sont progressivement devenues plus fortes alors qu’elle se rapprochait de l’île Howland, indiquant qu’elle s’approchait de l’île avant de disparaître, a déclaré Cochrane.

Cependant, l’objet en forme d’avion trouvé par Deep Sea Vision manque de certaines fonctionnalités du Lockheed Electra d’Earhart, comme les moteurs jumeaux, selon David Jourdan, cofondateur et président de Nauticos, un société d’exploration des fonds marins qui a mené des opérations de recherche de l’avion perdu.

« Il est impossible d’identifier quoi que ce soit à partir d’une image sonar seule, car le son peut être délicat et l’artefact pourrait être endommagé de manière imprévisible, modifiant sa forme. Pour cette raison, vous ne pouvez jamais dire que quelque chose provient (ou non) d’une seule image sonar », a déclaré Jourdan dans un e-mail.

Confirmer que l’anomalie nouvellement découverte est celle de l’avion d’Earhart nécessiterait de retourner sur le site pour enquêter plus en profondeur sur l’avion et, plus définitivement, localiser la certification « NR16020 » imprimée sous l’aile manquante de Lockheed, a déclaré Jourdan. Si l’avion devait être découvert à une telle profondeur dans l’océan, où les températures sont très froides et avec une faible teneur en oxygène, l’avion pourrait être très bien conservé, a déclaré Jourdan.

«(Earhart) était en quelque sorte la rock star de l’époque, la Taylor Swift de l’époque… Tout le monde la soutient, ils veulent qu’elle fasse le tour du monde, et elle disparaît sans laisser de trace», a déclaré Cochrane. “C’est le mystère du 20e siècle, et maintenant du 21e siècle.”