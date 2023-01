Les images satellites montrent un manque dramatique de neige dans les stations de ski alors que la chaleur en Europe “annihile” les records | Actualité Climatique

Des images satellite saisissantes ont révélé des collines brunes sales autour de ce qui devrait être des stations de ski immaculées et couvertes de neige blanche alors que la chaleur record de janvier frappe toute l’Europe.

Les chutes de neige clairsemées et les températures hivernales exceptionnellement chaudes ont déçu les exploitants de pistes de ski et les vacanciers qui espéraient une escapade hivernale blanche dans certaines des stations de montagne européennes les plus basses.

Au lieu de cela, ils font face à des plaques d’herbe, de roche et de terre, avec certaines stations forcées de fermer.

Image satellite de Schwarzsee en Suisse romande, 20 décembre 2021. Photo : Sentinel



Image satellite de Schwarzsee en Suisse romande, 25 décembre 2022. Photo : Sentinel



De nombreux pays ont déjà battu de nouveaux records de température en janvier alors qu’un motif en forme de vague dans le courant-jet a apporté de l’air chaud de plus au sud, exacerbé par le réchauffement climatique par les humains.

Une station météo à Delémont, dans la chaîne du Jura à la frontière française, a déjà établi un nouveau record de température de janvier de 18,1 ° C (près de 65 ° F) le premier jour de l’année, plus de 2,5 degrés Celsius de plus que le chiffre précédent.

Le professeur Liz Bentley, directrice générale de la Royal Meteorological Society, a déclaré: “Il y a huit pays à travers l’Europe qui ont battu leur record de janvier et quelques-uns d’entre eux les ont complètement anéantis, pas seulement par quelques-uns. [tenths of] degrés, mais en fait… en Pologne, il a battu ce record de quatre degrés.

“C’est une somme énorme.”

Varsovie, la capitale polonaise, a vu 18,9C (66F) dimanche, 4C de plus que la moyenne précédente.

Image satellite d’Ax 3 Domaines dans les Pyrénées dans le sud-ouest de la France, 31 décembre 2021. Photo : Sentinel



Image satellite d’Ax 3 Domaines dans les Pyrénées dans le sud-ouest de la France, 28 décembre 2022. La station a fermé samedi après seulement quelques semaines. Photo : Sentinelle



Les hautes températures saisonnières suivent un été record de chaleur en Europeet une année record pour le Royaume-Uni.

Lire la suite : Sept des records météorologiques extrêmes battus en 2022

Mais les retombées de la chaleur extrême en hiver sont très différentes de celles en été, a déclaré le professeur Bentley.

Pendant les mois d’été, la chaleur extrême entraînerait une “augmentation spectaculaire du taux de mortalité”, a-t-elle déclaré.

Mais en hiver, “les impacts sont plus liés à l’impact sur l’industrie du ski – donc, une pénurie de neige – et sur l’approvisionnement en eau – donc, la disparition des glaciers – mais aussi les pénuries d’eau, les sécheresses prolongées en raison de l’évaporation accrue des hautes températures.”

Alors que les pistes au-dessus de 2 000 mètres ont reçu de la neige, à Morzine en basse altitude, il n’y a actuellement que deux pistes ouvertes, tandis qu’Ax 3 Domaines a été contraint de fermer samedi après seulement quelques semaines.

Les skieurs passent sur une petite couche de neige artificielle au milieu de températures hivernales plus chaudes que d’habitude dans les Alpes à Leysin, Suisse, le 4 janvier 2023. REUTERS/Denis Balibouse





Les images satellites montrent Leutasch au Tyrol, dans l’ouest de l’Autriche, le jour de l’an 2021 (L) par rapport à 2022. Photo : Sentinel



Le professeur Bentley a déclaré qu’il y avait “beaucoup de confiance” dans le fait que le changement climatique rend ces événements de chaleur extrême plus fréquents et bat plus de records.

“Et ils ont tendance à être des événements plus prolongés où ils ne durent pas que quelques jours, ils peuvent durer des semaines.”

