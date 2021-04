Des climatologues de Londres et de Leipzig ont publié une étude qui explique la réponse des nuages ​​aux aérosols émis par les navires. L’incertitude de cette interaction a été l’un des principaux défis sur la voie de la construction de modèles climatiques précis. La recherche, publiée lundi dans une revue nommée Chimie et physique atmosphériques , ont constaté que les aérosols émis par les navires peuvent augmenter la réflectivité des nuages. Les nuages ​​avec une réflectivité accrue refléteront plus d’énergie provenant du soleil dans l’espace. Cela conduit à une diminution de la quantité d’énergie qui atteint la surface de la Terre. En conséquence, le chauffage global est réduit.

Edward Gryspeerdt, Tom Goren et Tristan WPSmith ont observé les traces couvertes par les navires et la réponse des nuages ​​autour de ceux-ci via des images satellites. Ils ont utilisé les journaux de bord et la formation du vent pour déterminer depuis combien de temps un navire a traversé des points spécifiques. Cela les a amenés à trouver un lien entre l’aérosol émis par un navire et le changement des nuages ​​autour de la piste.

«Cela signifie que nous pouvons vérifier plus précisément le comportement des nuages ​​dans les modèles météorologiques et climatiques, conduisant à de meilleurs modèles et à des projections climatiques futures plus précises», a déclaré Greyspeerdt article publié sur le site Web de l’Imperial College. L’étude était un effort combiné des chercheurs de l’Imperial College de Londres, de l’Université de Leipzig, en Allemagne et de l’University College de Londres.

Selon la recherche, il n’a fallu qu’une heure pour une augmentation considérable du nombre de gouttelettes d’eau dans les nuages ​​de trajectoire des navires, car elles se sont rapidement formées autour de l’aérosol libéré. Cependant, certains changements sont survenus 20 heures plus tard. Dans certaines zones de l’océan ouvert, les aérosols ont rassemblé des gouttelettes d’eau pour former de nouveaux nuages.

Au-dessus de l’océan, dans la partie éloignée des frontières côtières, la présence d’autres facteurs qui peuvent affecter les changements de nuages ​​est hautement improbable. Cela a aidé les scientifiques à étudier presque purement le lien entre les changements d’aérosols et de nuages, ce qui en fait une «expérience naturelle».

