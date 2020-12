The Times a travaillé avec Jeffrey Lewis , un expert en contrôle des armements au Middlebury Institute of International Studies à Monterey en Californie, pour interpréter la nouvelle image.

L’équipe Visual Investigations du New York Times a suivi les travaux de construction sur le site en utilisant les nouvelles images. Pour la première fois, de nouvelles entrées de tunnel pour la construction souterraine sont visibles sous une crête dans les contreforts des montagnes au sud de l’installation de Natanz, à environ 140 miles au sud de Téhéran.

La mystérieuse explosion de juillet qui a détruit un hall d’assemblage de centrifugeuses dans la principale installation d’enrichissement de combustible nucléaire iranien à Natanz a été considérée par les autorités iraniennes comme un sabotage ennemi et a provoqué une réponse provocante: le bâtiment détruit serait reconstruit en «Le cœur des montagnes», a déclaré le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique.

«La nouvelle installation est susceptible d’être un endroit beaucoup plus sûr pour l’assemblage de la centrifugeuse – elle est située loin d’une route et la crête offre des morts-terrains importants qui protégeraient l’installation contre les attaques aériennes», a déclaré M. Lewis dans des commentaires écrits.

«Il y a ce qui semble être deux entrées de tunnel de chaque côté d’une grande crête, avec un tas de déblais d’excavation à proximité. L’espace entre les deux entrées est suffisamment grand pour accueillir une installation à peu près de la même taille que le bâtiment d’assemblage des centrifugeuses qui a été détruit cet été et que l’Iran a indiqué qu’il reconstruisait dans les montagnes.

L’Iran a blâmé Israël et les États-Unis pour l’explosion de Natanz et l’assassinat de M. Fakhrizadeh, qui étaient tous deux considérés comme de graves revers du programme nucléaire iranien.

Regarder des images satellites prises sur plusieurs mois permet de suivre les changements. Même quelque chose d’aussi simple et discret qu’un tas de terre est un indice.

Allison Puccioni, analyste en imagerie affilié au Centre pour la sécurité et la coopération internationales de l’Université de Stanford, a souligné d’autres signes révélateurs de fouilles près du tas de débris. Dans les commentaires fournis au Times, Mme Puccioni a déclaré qu’entre le tas de débris et le site d’excavation, les images montraient «des traînées de terre excavée, de couleur plus claire que la route existante en dur».

Une vague d’activité à Natanz capturée par les satellites ces derniers mois comprend la construction de nouvelles routes et des fouilles supplémentaires, qui ont commencé après l’explosion. Certains analystes disent que tunnels supplémentaires sont en cours de construction, suggérant un travail sur un complexe souterrain encore plus grand est en cours.