Les images satellite montrent une augmentation de l’activité à la frontière alors que la Corée du Nord « fournit des armes à la Russie » pour la guerre en Ukraine

La frontière entre la Corée du Nord et la Russie connaît une forte augmentation du trafic ferroviaire, signe probable d’une aide de Kim Jong-un au président russe Vladimir Poutine en lui fournissant des munitions, a affirmé un groupe de réflexion américain, citant des photos satellite récentes.

Des images satellite du 5 octobre ont montré un « niveau dramatique et sans précédent de trafic de wagons de marchandises » à l’installation ferroviaire de Tumangang, selon Beyond Parallel, un site Web géré par le Center for Strategic and International Studies, basé à Washington.

Environ 73 wagons étaient visibles sur les images de la semaine dernière, alors que les images satellite précédentes des cinq dernières années montraient au maximum environ 20 wagons dans cette installation.

Le contenu des expéditions ferroviaires n’était pas immédiatement clair, car les caisses d’expédition étaient recouvertes d’une bâche.

Il s’agit probablement d’une action de suivi après la rencontre entre le dirigeant nord-coréen et son homologue russe dans l’Extrême-Orient russe le mois dernier, selon Beyond Parallel.

« Etant donné que Kim et Poutine ont discuté de certains échanges et coopération militaires lors de leur récent sommet, l’augmentation spectaculaire du trafic ferroviaire indique probablement la fourniture d’armes et de munitions par la Corée du Nord à la Russie », a-t-il déclaré vendredi.

« Cependant, l’utilisation intensive de bâches pour couvrir les caisses/conteneurs et équipements d’expédition rend impossible une identification concluante de ce qui est vu à l’installation ferroviaire de Tumangang », à la frontière, a-t-il ajouté.

Cela arrive à un moment où les dirigeants et les experts ont mis en garde contre le projet de la Corée du Nord d’aider la Russie à épuiser ses réserves de munitions dans son invasion continue de l’Ukraine.

Alors que M. Kim rencontrait M. Poutine en Russie, visitait des sites militaires clés et discutait de coopération stratégique en matière de défense, les dirigeants spéculaient que la Corée du Nord pourrait aider Moscou.

Le dirigeant nord-coréen aurait pu recourir à des technologies d’armement russes sophistiquées pour renforcer son programme nucléaire en échange de munitions, ont déclaré des dirigeants étrangers.

Des responsables américains et sud-coréens ont averti le Nord et la Russie des conséquences s’ils concluaient un accord de transfert d’armes en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisant tout commerce d’armes impliquant Pyongyang, qui fait l’objet de lourdes sanctions en raison de son programme d’armes nucléaires.

La Maison Blanche a déclaré que la Russie souhaitait acheter « littéralement des millions » d’obus d’artillerie et de roquettes à la Corée du Nord.

Des informations selon lesquelles la Corée du Nord aurait aidé la Russie à envahir l’Ukraine ont émergé l’année dernière lorsque les États-Unis ont déclaré que le royaume ermite envoyait des munitions, des obus d’artillerie et des roquettes à la Russie, dont beaucoup étaient des copies de munitions de l’ère soviétique.

Des responsables sud-coréens ont déclaré que les armes fournies par le Nord avaient déjà été utilisées en Ukraine.

« Même si l’accès à de tels stocks du Nord peut aider la Russie à prolonger le conflit, il est peu probable que cela change l’issue », selon Joseph Dempsey, chercheur en défense à l’Institut international d’études stratégiques.

« La taille de ces stocks et leur dégradation au fil du temps sont moins claires, tout comme l’ampleur de la production en cours, mais ces stocks pourraient aider à reconstituer ceux qui sont gravement épuisés en Ukraine », a-t-il déclaré.