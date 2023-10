Les images satellite montrent l’ampleur de la destruction de Gaza

Les images satellite illustrent l’ampleur de la dévastation à Gaza suite au barrage de frappes aériennes israéliennes en réponse à l’attaque sans précédent du Hamas.

La société américaine de technologie spatiale Maxar Technologies a publié mardi une nouvelle série d’images satellite montrant les conséquences des récentes frappes aériennes dans et autour du territoire fermé de Gaza.

La mise à jour intervient alors que l’armée israélienne dit il rassemble des centaines de milliers de soldats près de la frontière avec Gaza « pour exécuter la mission qui nous a été confiée » par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Israël devrait lancer une offensive terrestre sur la bande de Gaza pour tenter « de s’assurer que le Hamas ne disposera d’aucune capacité militaire ».

Israël, qui a frappé Gaza avec des frappes aériennes ces derniers jours, a ordonné le « siège complet » de la bande de Gaza, cherchant à arrêter l’approvisionnement en électricité, nourriture, eau et carburant d’une population déjà sous blocus d’environ 2,3 millions de personnes.

La contre-offensive contre le groupe militant palestinien Hamas fait suite à une attaque brutale et coordonnée contre le sud d’Israël ce week-end.

En raison de la guerre en cours entre Israël et le Hamas, au moins 1 200 Israéliens ont été tués et plus de 2 700 blessés, tandis qu’environ 950 personnes ont été tuées à Gaza et 5 000 blessées.