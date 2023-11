Les images satellite de Gaza sont « obscurcies »

Les sociétés de données spatiales ont commencé à restreindre les images satellite de la bande de Gaza alors qu’Israël lance une attaque terrestre. Le mois dernier, des sociétés comme Planet Labs et Maxar Technologies ont partagé des images permettant aux médias de suivre les destructions causées par les frappes aériennes israéliennes sur Gaza. Mais « après un New York Times rapport sur les positions des chars israéliens sur la base des images”, Planet Labs, basé à San Francisco, “a fortement restreint et obscurci certaines parties des images au-dessus de la bande de Gaza pour de nombreux utilisateurs, y compris les agences de presse”, Semafor rapports. L’analyste de la Défense Todd Harrison suggère que le gouvernement américain, un client lucratif, a peut-être demandé ce changement « parce que les images ont le potentiel de révéler des choses que notre allié ne souhaite peut-être pas que le public voie », selon Défense Un .

Comme Quartz Selon des rapports, il est interdit aux entreprises américaines de diffuser des images satellite d’Israël d’une résolution plus élevée que les images disponibles auprès de sources étrangères en vertu de l’amendement Kyl-Bingaman de 1997. “KBA a pour but de protéger les intérêts d’Israël”, a déclaré Joe Morrison, vice-président des produits commerciaux de la société de données spatiales Umbra, basée en Californie. Charge utile. L’amendement limitait les images à une résolution de 2 mètres jusqu’en 2020, date à laquelle la National Oceanic and Atmospheric Administration a autorisé la diffusion d’images d’une résolution de 40 centimètres. La plupart des entreprises collectent des données satellite à une résolution beaucoup plus élevée. Umbra collecte des données satellite à une résolution de 25 centimètres, par Quartz.

Mais « même si vous prenez des images de Gaza, du Liban ou de l’Égypte, si un coin de l’image inclut Israël, nous traitons cette image comme si KBA s’appliquait à l’ensemble de la scène », explique Morrison à Payload. Il suggère que les entreprises limitent les images de conflits actifs « parce qu’il est difficile de prédire les conséquences imprévues ». Cependant, Semafor contraste cette situation avec les premiers jours de l’invasion russe de l’Ukraine, lorsque « les sociétés commerciales de satellites ont fourni certaines des images et des aperçus les plus convaincants sur la manière dont le conflit se développait sur le terrain ». Selon Defense One, “Maxar diffuse des images satellite de l’Ukraine à une résolution de 30 cm, suffisamment claires pour distinguer de petits éléments au sol”.

l’histoire continue ci-dessous

Dans un communiqué, Planet affirme continuer de diffuser des images de Gaza. “Nous surveillons continuellement la fourniture de nos services afin de réduire les risques d’utilisation abusive et abusive grâce à des contrôles et des processus internes”, note-t-il. “Permettre la transparence et promouvoir des pratiques responsables en matière de données tout au long du conflit en cours est un principe fondamental de la mission de Planet.” Maxar affirme respecter la réglementation américaine en matière de licences commerciales, mais est le « principal décideur » quant à la diffusion ou non d’une image et à quel moment. “Nous fournissons des images aux médias, quels que soient leurs points de vue politiques, dans le but de documenter l’histoire”, a déclaré un porte-parole, ajoutant que les images partagées avec les clients gouvernementaux sont destinées à soutenir les missions de sécurité nationale des États-Unis et de leurs alliés. (Lisez plus d’histoires d’images satellites.)