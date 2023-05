Les images satellite de Bakhmut révèlent l’ampleur de la dévastation de la guerre de Vladimir Poutine contre l’Ukraine

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

De nouvelles images satellite prises depuis la ville de Bakhmut, en première ligne, qui est devenue l’épicentre du conflit ukrainien, révèlent de lourdes destructions d’infrastructures réduites à des décombres fumants.

La guerre pour le contrôle de Bakhmut dure depuis près de 10 mois maintenant, alors que les forces russes continuaient de bombarder la ville minière critique dans le but de prendre le contrôle.

Des rangées d’immeubles d’appartements, d’écoles, de magasins et d’autres infrastructures sur toute la longueur et la largeur de la ville ont été réduites en gravats et en cendres, avec de la fumée visible à plusieurs endroits, selon des images satellites haute résolution et nettes des technologies Maxar.

D’autres parties de la ville que l’on voyait bordées d’arbres et de parcs il y a un an sont désormais complètement dépouillées de toute végétation et recouvertes de poussière de couleur brune et rouge.

Les images satellites ont également capturé des signes de bombardements et de combats d’artillerie en cours dans la ville fantôme, le long de la ligne de front orientale de l’Ukraine.

Un aperçu de la ville de première ligne de Bakhmut vue en mai de l’année dernière (Image satellite ©2023 Maxar Technologies.)

Une vue satellite capture tout Bakhmut vu le 15 mai après près de 10 mois de guerre (Image satellite ©2023 Maxar Technologies.)

Des images contrastées prises à partir de la première semaine de mai de l’année dernière montraient des théâtres et des magasins à Bakhmut avec leurs toits de couleur rouge complètement intacts et des parcs verdoyants environnants.

Écoles et appartements au nord-ouest de Bakhmut vus en mai de l’année dernière (Image satellite ©2023 Maxar Technologies.)

Les mêmes locaux d’écoles et d’appartements à Bakhmut vus cette semaine après des mois de bombardements et d’attaques de missiles (Image satellite ©2023 Maxar Technologies.)

Une vue satellite du quartier prise le 15 mai de cette année a montré que toutes les structures avaient été complètement rasées à la suite des bombardements.

Théâtre et magasins vus dans le centre de Bakhmut abritant des lieux d’événements culturels et publics comme on l’a vu le 8 mai de l’année dernière (Image satellite ©2023 Maxar Technologies.)

Les mêmes théâtres et magasins réduits en décombres comme on l’a vu plus tôt cette semaine à Bakhmut (Image satellite ©2023 Maxar Technologies.)

Une autre image a capturé une école et des appartements soigneusement alignés dans l’un des quartiers de la ville, qui ont été démolis avec les parcelles de terrain vertes vues l’année dernière manquantes des visuels aériens de cette semaine.

Maisons et bâtiments capturés dans l’ouest de Bakhmut l’année dernière (Image satellite ©2023 Maxar Technologies.)

Une image satellite prise plus tôt cette semaine capture l’ouest de Bakhmut détruit lors de l’offensive militaire avec des incendies actifs visibles au-dessus de la ville (Image satellite ©2023 Maxar Technologies.)

Une vue satellite d’une université et d’une tour de radio sur la rue Chaikovskoho dans la ville a montré les bâtiments creusés à la suite des bombardements et les routes menant à la zone complètement fanées et endommagées.

Vue satellite d’une université et d’une tour radio sur la rue Chaikovskoho, vue le 8 mai de l’année dernière (Image satellite ©2023 Maxar Technologies.)

L’université détruite et la tour de radio abattue dans la rue Chaikovskoho cette semaine (Image satellite ©2023 Maxar Technologies.)

La ville orientale, qui a été le théâtre de certains des combats les plus sanglants, a pris une signification symbolique particulière qui l’emporte sur sa taille. Bien que la ville ne présente aucun avantage stratégique sur le champ de bataille, Moscou l’a qualifiée de tremplin vers d’autres villes de la grande région du Donbass.

Volodymyr Zelensky, après avoir consulté ses commandants militaires, a refusé de céder le contrôle de la ville et de revenir à des positions plus sûres.

Il y a eu d’intenses attaques contre Bakhmut en janvier et février, le groupe de mercenaires russes Wagner revendiquant prématurément le contrôle de la ville à plusieurs reprises.

La bataille pour Bakhmut a continué de faire rage et les troupes ukrainiennes ont réussi à reprendre le contrôle territorial de certaines parties de la ville.

La guerre de 15 mois en Ukraine est à un tournant. Kiev a gardé ses troupes sur la défensive pendant six mois, tandis que la Russie a lancé une campagne d’hiver à travers l’est et le sud du pays – apportant des combats sanglants mais peu de gains territoriaux.

On s’attend depuis longtemps à ce que l’Ukraine lance une contre-offensive pour reprendre le territoire occupé.