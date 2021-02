Il n’y a pas si longtemps, nous vous avons présenté un rapport exclusif sur le prochain smartphone phare Snapdragon 888 de Realme, nommé Race. Depuis lors, nous avons appris que ce serait la première entrée dans la nouvelle série de Realme et nous avons maintenant une liste pour l’appareil sur l’organisme de réglementation chinois TENAA.









Images de Realme Race TENAA

L’appareil porte le même numéro de modèle RMX2202 et les images ci-jointes révèlent un écran perforé et un système de triple caméra à l’arrière. Les rumeurs passées suggèrent une caméra principale de 64 MP aux côtés de téléobjectifs ultraparides de 13 MP et de téléobjectifs de 13 MP. La conception rassemble la fuite précédemment vue. Cette fois, il y a une marque GT sur le bas du dos au lieu de la marque «Osez sauter» vu auparavant.







Photos présumées de la course Realme / Koi

Le Realme Race devrait être lancé avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à bord. Il boostera Android 11 avec Realme UI 2.0 et pourrait faire ses débuts en tant que premier appareil de la marque à charger 125W. Nous attendons une batterie de 5000 mAh à bord ainsi qu’un écran de taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La source (en chinois)