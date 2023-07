Les images qui ont fui montrent des écouteurs Nothing Ear (2) en noir

Les écouteurs Nothing Ear (2) ont été dévoilés fin mars et se déclinaient dans un seul coloris – le transparent préféré de Nothing sur blanc. Cela contraste avec l’oreille d’origine (1), qui avait à la fois une option blanche et une option noire (toujours avec des éléments transparents).

Cela a donné aux premiers utilisateurs de Nothing la possibilité de faire correspondre les couleurs de leurs téléphones et de leurs écouteurs. Maintenant que le Phone (2) est en route avec des versions blanches et noires, les acheteurs d’Ear (2) devront-ils se contenter d’un seul coloris ? Comme il s’avère, non.

Il y aura aussi une version noire, voici un aperçu, gracieuseté de Roland Quandt. Peut-être que le Nothing Ear (2) noir sera lancé aux côtés du Phone (2), nous ne le savons pas encore avec certitude.













Rien Oreille (2) en noir (images fuites)

A titre de comparaison, voici les Nothing Ear (2) en Blanc. Au fait, vous pouvez lire notre critique pour plus de détails sur les bourgeons TWS de deuxième génération de Nothing.













Oreille de rien (2) en blanc

Et pour être complet, voici le Nothing Phone (2) en noir et blanc :

Le Nothing Phone (2) (et probablement la nouvelle teinte des Ear (2) buds) sera dévoilé le 11 juillet, soit mardi de la semaine prochaine. En fait, la société a réagi à la fuite avec un tweet crypté qui confirme clairement leur annonce à venir.

👂2⃣⚫️🔜 – Rien rien) 5 juillet 2023

