Les images promotionnelles présentent un nouveau logo “Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy”

Samsung et Qualcomm ont conclu un accord et la prochaine série Galaxy S23 utilisera un chipset exclusif dont le nom officiel sera “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy”. C’est toute une bouchée, n’est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas, Samsung a préparé un moyen plus concis de rappeler aux gens le chipset sur mesure qui alimente ses nouveaux produits phares.









Le logo Snapdragon modifié inclut la marque Galaxy

Le logo Snapdragon modifié sera utilisé dans les images promotionnelles pertinentes. En parlant de cela, certaines images promotionnelles ont déjà fui quelques jours avant le dévoilement officiel du 1er février. Préparez-vous à voir ce genre de choses sur de nombreux panneaux d’affichage et sur le Web à partir de la semaine prochaine :

Le chipset sera exclusif à Samsung, certainement au lancement et peut-être pour toujours, les détails sur l’accord avec Qualcomm sont vagues pour l’instant. Cette chose «Snapdragon pour Galaxy» devrait également se prolonger l’année prochaine avec la génération Galaxy S24. Après cela, Samsung MX pourrait quitter le navire et commencer à utiliser son chipset interne.

Source