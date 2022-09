Le OnePlus 10 Pro a été l’un de mes téléphones préférés de 2022. L’ajustement et la finition, la prise en main et les performances sont à peu près aussi bons que ceux que vous trouverez dans le monde d’Android. Naturellement, cela nous laisse enthousiasmés par la suite de OnePlus dans la gamme “Pro”.

Aujourd’hui, nous examinons les rendus supposés du OnePlus 11 Pro, basés sur un premier prototype de l’appareil, grâce à @onleaks. Les rendus, vus à deux endroits dans cet article, montrent un téléphone qui ressemble à un OnePlus 10 Pro prenant de nouveaux rebondissements dans la conception.

Au lieu du boîtier de caméra carré que nous avons vu sur le OnePlus 10 Pro, ce OnePlus 11 Pro présente un boîtier de caméra circulaire, toujours avec une configuration à trois caméras. Ce boîtier circulaire se trouve dans une zone qui se fond dans le cadre, probablement d’une manière que nous avons vue les 10 Pro. Nous voyons également une conception globale familière avec des courbes subtiles dans les bords de l’écran et à l’arrière du téléphone.

Nous ne pouvons pas non plus terminer sans noter la marque Hasselblad et la présence d’un curseur d’alerte. J’ai vu des histoires liées aujourd’hui être surprises de ces deux éléments, mais OnePlus a été assez clair avec nous lorsqu’il a annoncé le OnePlus 10T (un appareil sans les deux) que nous verrions toujours ces éléments dans la série “Pro”. Ainsi, le OnePlus 11 Pro doté d’un appareil photo Hasselblad et d’un Alert Slider est absolument attendu.

Rien d’autre n’a été révélé dans la fuite de rendu d’aujourd’hui, alors n’hésitez pas à spéculer sur le reste. Aurons-nous la prochaine puce Snapdragon 8 Gen 2 et une nouvelle configuration de caméra et un affichage toujours meilleur ? Probablement.

Des réflexions sur le design ?

// Smartprix