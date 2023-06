Les images montrent les derniers instants du sous-marin OceanGate Titan à la surface avant de disparaître pendant la plongée du Titanic

De nouvelles images sont apparues montrant ce qui semble être les derniers instants du sous-marin OceanGate Titan à la surface de l’océan Atlantique avant qu’il ne disparaisse sous l’eau lors d’une plongée sur le site de l’épave du Titanic.

Les photos prises dimanche ont été publiées sur Instagram par Action Aviation, dont le président Hamish Harding fait partie des cinq personnes portées disparues à bord du navire.

Les images semblent montrer Titan flottant sur une plate-forme juste avant son lancement dans l’eau.

En fin de matinée de mardi, la localisation du navire reste inconnue.

La Garde côtière américaine du nord-est a annoncé que 10 000 milles carrés ont maintenant été fouillés dans la recherche du sous-marin manquant.

« Un avion canadien P3 Aurora est arrivé sur les lieux pour effectuer des recherches au sonar », ont-ils déclaré dans un tweet. « Le R/V Polar Prince et le R/V Deep Energy poursuivent leurs recherches en surface. »

L’un des hommes les plus riches du Pakistan, 48 ans Shahzada Dawood, et son fils de 19 ans, Sulaiman, sont également à bord du sous-marin OceanGate qui a disparu, ont confirmé mardi des membres de la famille.

« Nous sommes très reconnaissants de l’inquiétude manifestée par nos collègues et amis et voudrions demander à chacun de prier pour sa sécurité tout en garantissant l’intimité de la famille en ce moment », a déclaré la famille dans un communiqué à l’Associated Press. « La famille est bien soignée et prie Allah pour le retour en toute sécurité des membres de sa famille. »

Action Aviation a publié une déclaration exprimant l’espoir que Harding reviendra en toute sécurité.

« La famille Harding et l’équipe d’Action Aviation sont très reconnaissantes pour tous les aimables messages d’inquiétude et de soutien de nos amis et collègues. Nous sommes reconnaissants des efforts continus des autorités et des entreprises qui sont intervenues pour aider au sauvetage. efforts », a-t-il déclaré. « Nous accordons une grande confiance à leur expertise. »

Harding avait écrit sur sa page Facebook samedi, un jour avant la disparition du sous-marin, qu’il était « fier d’enfin annoncer que j’ai rejoint OceanGate Expeditions pour leur mission RMS TITANIC en tant que spécialiste de mission sur le sous-marin descendant vers le Titanic ».

« En raison du pire hiver à Terre-Neuve en 40 ans, cette mission sera probablement la première et la seule mission habitée vers le Titanic en 2023 », a-t-il ajouté. « Une fenêtre météo vient de s’ouvrir et nous allons tenter une plongée demain. Nous avons commencé à naviguer depuis St. Johns, Terre-Neuve, Canada hier et prévoyons de commencer les opérations de plongée vers 4 heures du matin demain matin. D’ici là, nous avons beaucoup de préparatifs et des briefings à faire. »

