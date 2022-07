Les images montrent de mystérieux trous “parfaitement alignés” sous l’océan Atlantique – et personne ne sait ce qui les a faits | Actualités scientifiques et techniques

Les scientifiques ont découvert une série de trous mystérieux “parfaitement alignés” dans les sédiments à 2,7 km sous la surface de l’océan Atlantique – et ne savent pas ce qui les a provoqués.

Ils ont été trouvés par la National Oceanic and Atmosphere Administration (NOAA) des États-Unis lors d’une exploration des fonds marins autour de la dorsale médio-atlantique à l’aide d’un véhicule télécommandé.

Les trous (ou évents, ou traînées ?) ont été trouvés dans les sédiments près du sommet d’un volcan sous-marin au nord des Açores.

Dans un message sur Facebook, la NOAA a reconnu que les trous avaient déjà été signalés dans la région – “mais leur origine reste un mystère”.

Image:

Photo : NOAA



“Bien qu’ils semblent presque faits par l’homme, les petits tas de sédiments autour des trous leur donnent l’impression d’avoir été creusés par… quelque chose”, a écrit l’agence – avant de demander à ses abonnés de suggérer leurs idées.

Plusieurs personnes se sont demandé si une machine avait prélevé des échantillons de sédiments ou si le substratum rocheux se déplaçait sous le fond de l’océan en libérant du méthane qui a bouillonné de l’intérieur de la Terre.

Certaines des réponses avec moins de preuves à l’appui incluaient des extraterrestres et “quelque chose qui restait d’Atlantis”, tandis qu’une proposition plus rationnelle suggérait : “On dirait que les sédiments tombent à travers les ouvertures, et non la pression qui souffle vers le haut.”

“S’il pouvait y avoir quelque chose comme un sous-marin enterré là-dessous qui s’est déplacé et que des sédiments sont tombés à travers les évents/trous de l’enveloppe extérieure”, ont-ils ajouté.

L’exploration sous-marine était censée découvrir la chaîne de montagnes submergée, mais les photographies prises le 23 juillet ont déconcerté les scientifiques.

La NOAA dit que la dorsale médio-atlantique a une “diffusion tectonique active” et est le site de tremblements de terre fréquents, ainsi qu’un foyer d’évents hydrothermaux.