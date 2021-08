Les images lunaires d’Apollo-Era aident la NASA à trouver de la glace d’eau sur la lune ; Plus sur les pôles, disent les scientifiques

Une nouvelle étude a fait surface remettant en cause la compréhension des terriens sur la présence d’eau sur la lune. Des scientifiques de la NASA ont récemment trouvé de la glace d’eau sur le satellite naturel. Voici le hic, cependant : la glace d’eau est située du côté diurne de la lune.

Des simulations basées sur des découvertes antérieures ont conclu que la glace d’eau, qui se forme généralement pendant la nuit lunaire, brûlera rapidement dès que le soleil brillera au-dessus d’elle. Cependant, défiant les rayons de l’étoile brûlante, de la glace d’eau a été repérée le jour.

C’est devenu une possibilité car les cratères sur la lune créent de petits points froids en raison de leurs ombres et facilitent l’accumulation de glace d’eau, même pendant la journée lunaire. Les experts du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont donc examiné les images prises lors des alunissages d’Apollo de 1969 à 1972 et ont transformé les prédictions en observations.

En conséquence, la nouvelle attente des scientifiques est de trouver de la glace d’eau aux pôles de la lune, où se trouvent des cratères qui sont ombragés en permanence. La NASA explorera ces zones lors de futures expéditions lunaires. Il pourrait également se forger un avenir optimiste de bases lunaires à long terme, car l’accès à l’eau sera plus facile et le besoin de transporter de l’eau de la terre diminuera.

Les scientifiques Bjorn Davidsson et Sona Hosseini ont co-écrit une étude dans laquelle ils ont mené des expériences, simulant le phénomène à l’aide de modèles informatiques, a rapporté le Daily Mail. L’étude a noté que puisqu’il n’y a pas d’atmosphère épaisse pour dissiper la chaleur uniformément à la surface, des zones extrêmement froides et extrêmement chaudes peuvent exister à proximité immédiate. Les surfaces chaudes mesurant 240 degrés Fahrenheit et les surfaces froides mesurant -350 degrés Fahrenheit.

L’étude donne également un aperçu du mouvement de l’eau sur la surface lunaire. Au fur et à mesure que les surfaces froides sont exposées à la lumière du soleil, l’eau accumulée retourne dans l’exosphère de la lune. Ces molécules se recongelent et se réaccumulent dans d’autres régions froides et ombragées autour de la lune. Ainsi, l’exosphère agit comme un milieu favorisant le mouvement de l’eau sur la surface lunaire.

Les résultats sont cruciaux car ils peuvent aider la NASA à formuler un séjour durable à long terme sur le satellite naturel et à mieux comprendre l’eau en tant que ressource sur la lune.

