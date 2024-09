Les images liées à l’alcool perturbent le traitement moral dans le cerveau des personnes alcooliques

Une étude récente publiée dans Neurosciences sociales Les chercheurs ont apporté de nouvelles connaissances sur la façon dont le trouble de la consommation d’alcool (également connu sous le nom d’alcoolisme) interfère avec la capacité du cerveau à traiter les signaux moraux. Les chercheurs ont découvert que lorsque des individus souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool étaient confrontés à des images morales associées à des distractions liées à l’alcool, leur cerveau montrait moins d’activité dans les régions associées à la prise de décision morale. Cette nouvelle compréhension pourrait aider à expliquer certains des comportements observés chez les personnes aux prises avec l’alcoolisme.

La cognition morale, c’est-à-dire notre capacité à prendre des décisions sur ce qui est bien ou mal, est un aspect crucial du comportement social. Elle nous permet de fonctionner au sein de la société, en équilibrant nos objectifs personnels avec les besoins des autres. Mais chez les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool, la capacité à traiter les situations morales peut être altérée, ce qui peut contribuer à un comportement problématique ou antisocial.

Des recherches antérieures ont montré que les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool ont tendance à avoir une activité cérébrale altérée lorsqu’elles sont confrontées à des dilemmes émotionnels ou moraux, mais on ne sait pas précisément comment l’alcool peut interférer avec le traitement moral. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que les signaux liés à l’alcool pourraient créer une sorte de « biais d’attention » qui empêche le cerveau de traiter correctement les informations morales. En d’autres termes, lorsque l’alcool est présent comme distraction, les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool pourraient avoir plus de mal à se concentrer sur le contenu moral d’une situation.

L’objectif de l’étude était d’examiner ce « biais d’attention » potentiel en utilisant une combinaison d’indices liés à l’alcool et neutres lors de la mesure de l’activité cérébrale. Les chercheurs voulaient voir comment le trouble de la consommation d’alcool pouvait perturber la capacité du cerveau à traiter des situations morales et si cette interférence pouvait être liée à des schémas spécifiques d’activité cérébrale.

« Mon expérience consiste à travailler avec des personnes impliquées dans le système judiciaire, dont beaucoup souffrent de troubles liés à la consommation de substances », a déclaré l’auteur de l’étude Samantha J. Fede, professeure adjointe de sciences psychologiques et directrice de le laboratoire de recherche en imagerie de cognition sociale et de traitement affectif/moral à l’Université d’Auburn.

« Les troubles liés à la consommation de substances psychoactives sont souvent moralisés de manière assez néfaste et erronée dans notre société. Il est donc très délicat et nuancé de se demander ce qui se passe dans le cerveau d’une personne atteinte d’un trouble lié à la consommation de substances psychoactives, comme l’alcoolisme, qui pourrait contribuer à des actions socialement néfastes. Il est particulièrement important de démontrer que ces processus sont cognitifs et non spécifiquement moraux. »

Pour mener cette étude, les chercheurs ont recruté 60 participants, 30 personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool et 30 personnes n’en souffrant pas, dans la région de Washington DC. Les deux groupes ont été appariés en termes d’âge et de sexe afin de rendre les comparaisons plus fiables. Les participants souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool ont été répartis entre ceux qui étaient en traitement hospitalier et ceux qui ne cherchaient pas de traitement au moment de l’étude. Tous les participants ont été examinés pour déterminer leur admissibilité afin de s’assurer qu’ils ne souffraient d’aucun autre trouble neurologique susceptible d’interférer avec les résultats.

Les participants ont été invités à effectuer une tâche tout en étant soumis à une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), une technique d’imagerie cérébrale qui mesure l’activité dans différentes régions du cerveau. La tâche a été conçue pour présenter deux images à la fois : l’une était un élément de distraction (lié à l’alcool ou neutre), et l’autre était un indice ayant un contenu moral, émotionnel ou neutre.

Par exemple, un signal moral peut représenter une situation sociale dangereuse, comme le harcèlement, tandis qu’un signal neutre peut représenter une personne regardant la télévision. On a demandé aux participants de se concentrer sur la façon dont la scène se déroulait à l’intérieur ou à l’extérieur, mais les chercheurs se sont surtout intéressés à la façon dont le cerveau des participants réagissait au contenu moral et émotionnel.

La tâche était implicite, ce qui signifie que les participants n’étaient pas invités à se concentrer sur le contenu moral ou émotionnel des images. Cette conception a été choisie pour éviter de biaiser leur attention, permettant aux chercheurs de voir comment leur cerveau réagissait naturellement aux signaux et aux distractions.

Les résultats ont montré que les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool présentaient une activité réduite dans certaines régions du cerveau lorsqu’on leur montrait des signaux moraux associés à des distractions liées à l’alcool. Plus précisément, ces personnes ont montré une moindre implication dans le cortex préfrontal médian, une région associée à la prise de décision morale, et dans l’amygdale gauche, qui joue un rôle dans le traitement des réponses émotionnelles. Cette activité réduite était particulièrement perceptible chez les personnes plus jeunes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool.

Cet effet d’interférence n’a été observé que lorsque les signaux moraux étaient associés à des distractions liées à l’alcool. Lorsque les distractions étaient neutres, les personnes atteintes de troubles liés à la consommation d’alcool présentaient une activité cérébrale similaire à celle du groupe témoin sans trouble. Cela suggère que la présence de signaux liés à l’alcool interfère spécifiquement avec la capacité du cerveau à traiter les informations morales.

Dans les deux groupes, les chercheurs ont également observé une diminution de l’activité des circonvolutions temporales moyennes et supérieures, des régions impliquées dans la compréhension des situations sociales et émotionnelles. Cette tendance indique que les distractions liées à l’alcool peuvent généralement réduire la capacité du cerveau à s’engager dans un contenu social et moral, même chez les personnes ne souffrant pas de troubles liés à la consommation d’alcool, bien que l’effet soit beaucoup plus prononcé chez les personnes atteintes de ce trouble.

« Nos résultats suggèrent que les biais d’attention envers les signaux liés à l’alcool interfèrent avec le traitement des images sociomorales », a déclaré Fede à PsyPost. « Pour utiliser une métaphore, chez les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool, les signaux d’alcool sont si forts qu’ils couvrent tous les autres apports (comme le contenu moral). C’est important, car les psychologues disposent déjà d’interventions pour améliorer les biais d’attention qui pourraient être utilisées pour résoudre ce problème à l’avenir. »

Il est intéressant de noter que l’effet des distractions liées à l’alcool sur l’activité cérébrale en réponse aux signaux moraux était plus prononcé chez les jeunes individus souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool. Plus précisément, les participants les plus jeunes de ce groupe ont montré une activité réduite dans le cortex préfrontal médian et l’amygdale gauche lorsqu’ils observaient des signaux moraux en même temps que des distractions liées à l’alcool.

Les chercheurs ont également constaté que les participantes atteintes de troubles liés à la consommation d’alcool présentaient un effet d’interférence plus fort que les hommes. Les participantes présentaient une activité réduite dans le cortex préfrontal médian et le cortex préfrontal dorsomédian lorsque des signaux moraux étaient associés à des distractions liées à l’alcool.

« Nous avons observé des interactions importantes avec l’âge et le sexe, mais il est difficile de dire exactement ce que cela signifie », a expliqué Fede. « Des études antérieures ont montré que les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool présentaient ou non un biais d’attention important. Dans tous les cas, cela nous rappelle que nos résultats ne s’appliquent pas à toutes les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool. »

En termes d’orientations futures, l’étude ouvre plusieurs pistes intéressantes pour des recherches plus approfondies. L’une des questions clés est de savoir si les traitements qui ciblent le biais d’attention, comme la thérapie cognitivo-comportementale ou la formation à la modification du biais d’attention, pourraient aider à rétablir un traitement moral normal chez les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool ou d’autres substances. En réduisant l’intensité des distractions liées à la consommation de substances, ces thérapies pourraient permettre aux individus de se concentrer plus efficacement sur les conséquences sociales et morales de leurs actes.

« Mon objectif est d’étendre ces résultats à d’autres troubles liés à la consommation de substances et de donner aux personnes souffrant de troubles liés à la consommation de substances un outil pour réduire l’impact de leur consommation sur les autres », a déclaré Fede.

L’étude, «Le biais d’attention lié à l’alcool module l’engagement neuronal pendant le traitement moral”, a été rédigé par Samantha J. Fede, Mallory A. Kisner, Sarah F. Dean, Emma Buckler, Robin Chholak et Reza Momenan.