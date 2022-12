Les images les plus frappantes du télescope spatial James Webb de 2022

Dans des images de l’espace capturées comme jamais auparavant, le télescope spatial James Webb (JWST) a offert au monde certaines des plus belles photos de merveilles intergalactiques au cours des 12 mois qui ont suivi son lancement.

La NASA, en partenariat avec les agences spatiales canadienne et européenne, a lancé le JWST le 25 décembre de l’année dernière. Depuis lors, le télescope a présenté les planètes sous un nouveau jour, découvert de nouveaux détails sur le cosmos et dévoilé une compréhension plus profonde des galaxies existantes.

Créé pour prolonger les découvertes faites par le célèbre télescope spatial Hubble, le JWST est devenu une étape vers l’avancement des découvertes de l’univers avec son miroir massif et sa technologie de lumière infrarouge spécialisée, capturant des galaxies lointaines non visibles à l’œil nu.

Voici un aperçu des superbes images capturées sur le JWST depuis son lancement :

L’IMAGE INFRAROUGE LA PLUS PROFONDE DE L’UNIVERS

Dans sa première image publiée, JWST a fourni l’image infrarouge la plus profonde de l’univers lointain en capturant l’amas de galaxies connu sous le nom de SMACS 0723.

L’image en champ profond a été prise à l’aide de l’instrument NIRCam et Mid-Infrared (MIRI) du télescope, détaillant l’amas de galaxies tel qu’il était il y a 4,6 milliards d’années, selon la NASA.

Alors que l’image composite ne montre qu’une petite partie du ciel, de la taille d’un grain de sable tenu à bout de bras, JWST était toujours capable de photographier des milliers de galaxies lointaines apparaissant comme des taches brillantes et colorées grouillant autour de l’abîme sombre de l’espace.

Cette image fournie par la NASA le lundi 11 juillet 2022 montre l’amas de galaxies SMACS 0723, capturé par le télescope spatial James Webb. (NASA/ESA/CSA/STScI via AP)

LA PREMIÈRE IMAGE DIRECTE D’UNE EXOPLANÈTE PAR WEBB

Les astronomes ont pu capturer la première image directe d’une exoplanète par le JWST. HIP 65426, qui réside en dehors de notre système solaire, a été capturé dans quatre filtres de lumière infrarouge différents, ouvrant la voie à en savoir plus sur la planète géante gazeuse.

L’exoplanète a été observée pour la première fois en 2017 lorsque des astronomes ont découvert la planète à travers de courtes longueurs d’onde de lumière infrarouge. Avec le JWST cependant, l’image HIP 65246 b a pu capturer la planète à des longueurs d’onde plus longues, approfondissant les découvertes faites par les télescopes au sol.

“Il y a beaucoup plus d’images d’exoplanètes à venir qui façonneront notre compréhension globale de leur physique, de leur chimie et de leur formation. Nous pourrions même découvrir des planètes auparavant inconnues”, a déclaré Aarynn Carter, chercheur principal des images, dans un communiqué.

Exoplanète repérée par le télescope spatial James Webb. (NASA)

LES PILIERS DE LA CRÉATION BREW INFANT STARS

Dans un panache de poussière et de gaz cosmiques, des étoiles nouveau-nées ont été capturées par le JWST dans de nouvelles images de la région de formation d’étoiles “piliers de la création” trouvée dans la nébuleuse de l’Aigle.

Connus pour ses trois colonnes allongées et vaporeuses, les piliers ont été photographiés à l’origine par le télescope spatial Hubble en 1995, puis revisités plus tard en 2014 pour apporter au monde l’image la plus claire des piliers à ce jour. C’est jusqu’à ce que le JWST arrive.

Avec le JWST, les astronomes ont pu mieux observer les étoiles rouges brillantes qui se forment dans la nébuleuse, dont on estime qu’elles ont quelques centaines de milliers d’années.

Cette image combinée fournie par la NASA le mercredi 19 octobre 2022 montre les piliers de la création tels qu’imaginés par le télescope spatial Hubble de la NASA en 2014, à gauche, et par le télescope James Webb de la NASA, à droite. (NASA, ESA, CSA, STScI via AP)

DE NOUVEAUX INDICES SUR LA VIE INTÉRIEURE DE JUPITER

Dans un affichage de couleurs jamais vu auparavant, le JWST a pu mettre en valeur les aurores de Jupiter s’étendant à haute altitude aux pôles nord et sud de la planète.

Cartographiées en rouge dans les nouvelles images, les aurores brillantes peuvent être vues provoquant une brume sur Jupiter, mettant en évidence la lumière réfléchie par les nuages ​​​​inférieurs. Au milieu de la brume, la grande tache rouge, une tempête massive assez grosse pour avaler la Terre, apparaît d’un blanc éclatant, probablement en raison de l’altitude extrêmement élevée, selon la NASA.

Les chercheurs ont été stupéfaits d’avoir un aperçu des conditions turbulentes de Jupiter et les nouvelles images laissent place à plus de possibilités pour comprendre la dynamique et la chimie de la planète.

“Cette image résume la science de notre programme du système Jupiter, qui étudie la dynamique et la chimie de Jupiter lui-même, ses anneaux et son système satellitaire”, a déclaré le chercheur de l’observation, Thierry Fouchet, dans un communiqué.

Cette image fournie par la NASA montre une image composite en fausses couleurs de Jupiter obtenue par le télescope spatial James Webb le 27 juillet 2022. (NASA via AP)