Les images gagnantes du Photographe animalier de l’année montrent la beauté de la vie et de la mort

Le Musée d’histoire naturelle de Londres a dévoilé aujourd’hui les gagnants de son concours Photographe animalier de l’année. Les images sont stupéfiantes dans leurs représentations de la vie sur Terre : sa majesté, mais aussi ses horreurs.

Les photographes animaliers se rapprochent de toutes sortes d’animaux sauvages. Ils capturent des animaux que vous pourriez négliger et ceux que vous ne voulez pas approcher dans leurs habitats naturels, mettant en valeur la beauté saisissante du monde qui nous entoure et les nombreux domaines de la vie qui se déroulent au-delà de nos expériences humaines. Wildlife Photographer of the Year est développé et produit par le Natural History Museum de Londres. Vous pouvez consulter quelques gagnants précédents ici, ainsi que certaines des autres meilleures images d’animaux sauvages de cette année.

Cliquez pour ouvrir le diaporama

Ces 15 photos sont une sélection des images gagnantes, pour lesquelles une exposition s’ouvrira vendredi au Muséum d’histoire naturelle. Les gagnants ont été sélectionnés parmi un nombre record de 59 228 candidatures au concours, représentant 117 pays et territoires. Vous pouvez parcourir une sélection des photos gagnantes (nous n’avons été autorisés à en utiliser qu’une poignée) dans la galerie ci-dessus.

Les photos présentées incluent des photos d’un léopard de mer, d’une moisissure visqueuse et d’un collembole, d’un bilby australien en voie de disparition, d’un anaconda s’enroulant autour d’un caïman, de quelques images de lynx au Canada et en Russie, de fourmis dévorant un coléoptère, et plus encore. Le monde naturel abrite une multitude remarquable d’animaux, et ces images primées plongent au cœur de l’expérience de la vie sur Terre : belle et parfois sereine, mais aussi impitoyable et brutale.

Le concours ne double pas seulement les images gagnantes, mais honore également ceux qui ont pris les photos. Cette année, le photographe animalier de l’année est Shane Gross, pour sa photo de têtards entourés de tiges de nénuphars. L’image en tête de l’article est la gagnante dans la catégorie Comportement mettant en lumière les oiseaux : elle montre un jeune faucon pèlerin pratiquant l’art de la chasse à l’aide d’un papillon, vu à Los Angeles, en Californie. Le faucon pèlerin peut (de manière assez célèbre) atteindre des vitesses de 200 miles par heure (320 km/h) dans ses plongées pendant les chasses.

Le prix du jeune photographe animalier de l’année a été décerné à Alexis Tinker-Tsavalas pour sa photo de moisissures visqueuses en fruits et de collemboles, une veine d’existence dont vous ignoriez peut-être même l’existence jusqu’à présent.

Si vous êtes dans la région de Londres, l’exposition s’ouvre vendredi au Musée d’histoire naturelle. Et si vous souhaitez explorer d’autres animaux sauvages du Royaume-Uni, les British Wildlife Photography Awards ont annoncé leurs gagnants 2024 en mars dernier.