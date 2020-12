Le Google Pixel XE serait un nouveau smartphone du géant du logiciel, et ses prétendues images en direct ont fait surface en ligne. Selon les images divulguées disponibles sur SlashLeaks, le téléphone aurait une découpe de perforation alignée au centre qui abrite la caméra frontale, ainsi que la prise en charge des cartes NFC, Bluetooth et double SIM. De plus, un rapport séparé a indiqué que le mystérieux Google Pixel XE fonctionne sous Android 11. Pour le moment, Google n’a pas officiellement confirmé le développement du smartphone, et les lecteurs sont invités à prendre les informations avec une pincée de sel.

Les fréquences du processeur indiquées dans la capture d’écran de la publication italienne Tomshw indiquent que le smartphone ne comporte pas de processeur mobile phare. Notamment, une liste Geekbench du Google Pixel XE met en évidence des fonctionnalités telles que 6 Go de RAM, Android 11 et un processeur Qualcomm octa-core avec une fréquence de base de 1,8 GHz. Les scores single-core et multi-core du prétendu Google Pixel XE sont respectivement 551 et 1484. Fait intéressant, le nom de la carte mère se lit comme « Miatoll », qui serait le nom de code utilisé par les développeurs de ROM personnalisées des smartphones Redmi Note 9 alimentés par Snapdragon 720G. Par coïncidence, le Redmi Note 9 Pro dispose également d’un perforateur centré et d’un écran LCD, avec des bascules de volume sur la droite qui correspondent à celles de l’image en direct divulguée.

Plus tôt cette année, Google a lancé les téléphones Google Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5. Le lancement du Google Pixel XE (si vrai) ne peut avoir lieu que l’année prochaine. En Inde, Google propose le Pixel 4a au prix de 31 999 Rs pour la variante de stockage 6 Go + 128 Go. Certaines des caractéristiques notables du smartphone incluent une seule caméra arrière de 12 mégapixels, un SoC Qualcomm Snapdragon 730G et une batterie de 3140 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W. Le téléphone est disponible à l’achat via Flipkart.