Selon les dernières rumeurs, OnePlus prévoit de lancer non pas deux mais trois modèles phares – OnePlus 9, 9 Pro et un 9 Lite ou 9E. Nous ne connaissons toujours pas le nom officiel de ce dernier. Dans tous les cas, le rapport d’aujourd’hui porte uniquement sur le OnePlus 9 vanille. Quelques images en direct confirment la caméra perforée et révèlent une fonction de chargement sans fil inversé.







Images en direct présumées du OnePlus 9

Pour le moment, seul le OnePlus 8 Pro prend en charge la charge sans fil et inversée, nous avons donc pensé que les deux fonctionnalités seraient désormais réservées aux modèles Pro, d’autant plus que le OnePlus 8T ne les avait pas non plus. Ce n’est peut-être pas le cas avec la famille OnePlus 9, cependant.

En plus, 91mobiles obtenu des informations sur la charge filaire et la batterie. Les deux obtiennent une bosse importante – le chargeur de 65 W pompera la batterie de 4500 mAh, qui était auparavant de 4300 mAh dans le vanilla 8.

Il reste encore beaucoup à découvrir car OnePlus prépare trois appareils pour un lancement à la mi-mars, mais étant donné l’intensité et la fréquence des fuites ces derniers temps, nous n’aurons peut-être pas à attendre mars pour brosser un tableau plus complet.

La source