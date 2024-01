Les images d’une beauté envoûtante de murmures d’étourneaux d’un photographe

Photographe danois de renommée internationale Søren Solkær a publié sa neuvième monographie photographique, Étourneau, juste après Noël. La suite du best-seller de Solkær, Soleil noir, Étourneau montre des murmures étourneaux d’une manière d’une beauté envoûtante.

Avec Étourneau, Solkær continue d’explorer une passion de toujours. Ayant grandi dans le sud du Danemark, l’incroyable phénomène de murmuration est depuis longtemps un spectacle régulier pour le photographe.

Bien que ce voyage photographique se soit autrefois limité au Danemark, Solkær a depuis suivi les magnifiques oiseaux en dehors de la Scandinavie, photographiant les murmures dans toute l’Europe, notamment en Irlande, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Italie.

Bien que souvent observé de loin, comme une masse noire d’oiseaux volant dans le ciel, avec Étourneau, Solkær examine également de beaucoup plus près les étourneaux, allant même jusqu’à capturer des images microscopiques de plumes d’étourneaux à l’Institut Panum de Copenhague à l’aide de microscopes électroniques. Un projet photographique ne couvre pas souvent le micro et le macroscopique comme celui-ci. D’une plume individuelle au niveau cellulaire aux images grand angle de centaines de milliers d’oiseaux en vol, Étourneau couvre toute la gamme.

Développement lors d’un projet photo à long terme

« Ma démarche artistique s’est beaucoup développée au cours des six années où j’ai travaillé avec les étourneaux. J’aime travailler sur un sujet pendant de nombreuses années. Au fur et à mesure que plus de temps et d’énergie sont investis, le projet commence à redonner et à offrir des perspectives nouvelles et souvent surprenantes », explique Solkær. PétaPixel.

“Après Soleil noir, je sentais que j’étais loin d’épuiser mon intérêt pour les étourneaux. Mon nouveau livre, Étourneauexamine le phénomène de murmuration sous un angle plus scientifique et mythologique.

Les étourneaux jouent un rôle important dans la mythologie romaine, c’est pourquoi Solkær a inclus l’architecture religieuse romaine dans certaines de ses œuvres.

« Après des années passées à photographier principalement de grandes formations, j’ai commencé à m’intéresser aux étourneaux de plus près. Grâce à l’objectif du microscope, je me suis aventuré dans un domaine où les atomes s’assemblent en réseaux ordonnés et les molécules forment des structures complexes », poursuit le photographe.

“Cela nous rappelle que les mêmes forces fondamentales qui gouvernent le cosmos façonnent également les plus petits éléments constitutifs de la vie.”

Un intérêt de toujours, mais aussi un départ professionnel

Après des années de travail sur des photographies d’étourneaux, il serait facile de penser que Solkær est un photographe de nature ou de faune. Et bien que les photographies de Solkær soient souvent inspirées ou adjacentes à la nature, il est surtout connu pour ses portraits, notamment de musiciens. Solkær a capturé des images emblématiques de Björk, The White Stripes, Paul McCartney, Pharrell Williams, Adele, Patti Smith et Amy Winehouse, entre autres. Le photographe a également un angle cinématographique dans une grande partie de son travail, citant des cinéastes comme David Lynch et Wong Kar-Wai comme inspirations cinématographiques.

En plus d’être inspiré par les cinéastes, le photographe réalise également des travaux cinématographiques.

« Je fais à la fois du cinéma et des images fixes, mais principalement des images fixes. Je trouve en fait que les films sont le moyen le plus évident de capter les murmures.

La vidéo peut souvent mieux montrer le mouvement constant des étourneaux murmurants. Pour tenter de refléter le dynamisme des images fixes, Solkær utilise parfois des techniques de photographie à longue exposition.

« Les images fixes sont plus exigeantes à créer – et plus gratifiantes lorsqu’elles se produisent », explique-t-il.

« Durant les murmures, de nombreuses figures et formes apparaissent qui changent si rapidement que le cerveau peut à peine les reconnaître. C’est la beauté et le défi des images fixes. Capturer et figer ces formes et constellations, cela n’arrive qu’une seule fois dans l’histoire du monde.

« De mon travail jusqu’à ce projet, j’ai toujours travaillé comme réalisateur, créateur. J’ai été chargé de créer des concepts, des idées et des ambiances dans mes images. Avec Soleil noirje me suis ouvert à la connexion et à la réception de la nature.

Solkær poursuit : « J’ai ensuite utilisé mes compétences acquises précédemment dans le processus d’édition, en trouvant une expression visuelle pour les images, en choisissant le papier sur lequel imprimer les images, etc. Dans l’ensemble, cela a été une expérience très humiliante d’abandonner le contrôle total et la direction d’un projet.

L’imprimerie dans la campagne danoise et le processus artistique global

Concernant l’impression, Solkær imprime dans un ashram spirituel dans la campagne danoise. Dirigez mes moines et moniales, Narayana Press (https://www.narayana.dk/) est considérée comme le premier imprimeur de livres d’art et de photographie en Europe.

« Une grande attention est portée aux détails des livres que je réalise avec eux », explique Solkær. «Je recherche différents types de papier avec mon graphiste Rasmus Koch. Nous essayons de trouver des articles qui font de la lecture du livre une expérience tactile.

« Certains types de papier, certains grammages et certaines surfaces sont plus adaptés à certains types d’images. Passer d’une qualité à l’autre rend la sensation de lecture plus intéressante.

Aucun détail ne passe inaperçu tout au long du processus, depuis la planification, la photographie, l’édition et l’impression.

Il y a aussi le processus d’abattage qui, dans le cas de Étourneau, a commencé avec environ 60 000 images. Le photographe dit qu’il a ensuite ramené ce chiffre à environ 800. À partir de là, il a réalisé de petits tirages de chaque photo et a commencé à les diviser en catégories visuelles.

« À partir de là, je commence à les disposer sur le sol de mon studio et j’essaie d’établir des paires d’images, des chapitres, un flux, un rythme et des récits visuels. Ce processus prend généralement des mois. Petit à petit, le puzzle commence à se mettre en place. C’est un processus très intuitif qui nécessite une attention méditative », dit-il.

Cette « attention méditative » se répercute également sur la capture des photos. Solkær n’a jamais déplacé ni cloné un seul oiseau dans aucune de ses photos d’étourneaux. Il doit attendre patiemment le bon moment et, s’il se produit, être prêt à le capturer.

Il y a aussi quelque chose de fascinant dans la façon dont les gens peuvent transformer des formes aléatoires ou chaotiques en motifs, et ces motifs en histoires, un phénomène appelé « paréidolie ».

« De telles visions éthérées naissent de l’interaction de l’oiseau et du ciel, d’une conjuration de l’esprit et de son désir de formes familières. Cela met en valeur le pouvoir de l’imagination humaine et notre capacité à trouver la beauté et la signification des motifs fascinants créés par ces oiseaux », explique Solkær.

Plus de Søren Solkær

La nouvelle monographie de Søren Solkær, Étourneauest disponible dès maintenant via Boutique en ligne de Solkær. Les gens peuvent également acheter Soleil noir et des tirages individuels sous forme d’affiches.

Solkær dit qu’il travaille actuellement sur trois nouveaux projets, dont deux impliquent des voyages au Yémen et au Bhoutan. Le troisième est un projet de portrait autour de personnes spirituelles. Les gens peuvent rester au courant de son travail sur Instagram.

“Il est cependant très clair pour moi que je n’ai pas fini de photographier les étourneaux”, ajoute-t-il. « Quand l’hiver approche, je commence à les chercher. Je doute qu’il y ait un troisième livre sur Starling, mais j’ai de nouvelles expositions en préparation.

Le travail de Solkær est actuellement exposé au National Nordic Museum de Seattle jusqu’au 10 mars. Et plus tard cette année, ses images d’étourneaux seront exposées dans un musée au Japon.

Crédits images : Toutes les images © Søren Solkær