Les images du tsunami frappant une ville japonaise en 2011 laissent Internet terrifié

Internet regorge de photos et de vidéos surprenantes et un tel visuel effrayant d’un tsunami capturé dans une vidéo a pris d’assaut Internet. Partagé sur Twitter par un utilisateur nommé TheFigen, le clip montre des voitures, des camionnettes, un gros navire se balançant violemment et des ponts tremblant alors qu’une série de grandes vagues de tsunami frappent la ville. La vidéo montrant des appareils et des meubles tombant à l’intérieur des bâtiments a fait surface sur les réseaux sociaux.

La vidéo montrait des tremblements ressentis à l’intérieur d’un restaurant. Des chaises, des tables et des lumières sont tombées lorsque le séisme a frappé, et les gens ont eu du mal à rester debout. Beaucoup sont également vus sur le balcon d’un immeuble enregistrant tout cet incident.

La légende du message disait : « La puissance du tsunami. (Japon, 2011).

La puissance du tsunami.

(Japon, 2011) pic.twitter.com/Ip0XgdwZiY — Figen (@TheFigen) 10 juillet 2022

Depuis qu’il a été partagé, le message a attiré l’attention des internautes et a recueilli plus de 6 000 000 vues et likes de la part de milliers d’utilisateurs.

Commentant la vidéo, un utilisateur a demandé pourquoi la couleur de l’eau semblait si noire, à laquelle un autre a expliqué que lorsque le tsunami frappe le sol, la saleté et les ordures ramassent tout. L’eau se salit en se mélangeant avec le système d’égout.

Beaucoup ont trouvé la vidéo “terrifiante” et ont demandé à l’utilisateur de la supprimer car l’événement n’était rien de moins qu’un cauchemar pour les Japonais.

Pour ceux qui ne le savent pas, le tremblement de terre et le tsunami de 2011 au Japon étaient une grave catastrophe naturelle qui s’est produite dans le nord-est du pays le 11 mars 2011. La catastrophe a également été nommée Grand tremblement de terre de Sendai ou Grand tremblement de terre de Tōhoku.

