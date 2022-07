Les images du télescope Webb offrent une nouvelle fenêtre sur le cosmos

Le télescope Webb – successeur tant vanté par la NASA du télescope spatial Hubble, 30 ans et près de 10 milliards de dollars en construction – est équipé pour accéder à ce domaine de l’histoire cosmique, étudier les premières étoiles et galaxies et rechercher des mondes plus proches et potentiellement habitables. Il s’agit d’une collaboration entre la NASA, l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne.