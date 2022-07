Les images du télescope spatial James Webb de la NASA nous rappellent à quel point il est improbable que nous soyons seuls dans l’univers

La NASA a dévoilé mardi l’image infrarouge la plus profonde et la plus nette de l’univers lointain jamais capturée.

Diverses estimations suggèrent que les planètes semblables à la Terre qui pourraient abriter la vie sont abondantes dans l’univers.

Les instruments du télescope spatial James Webb capturent des galaxies, des étoiles et des mondes lointains avec des détails sans précédent.

Il est facile de se perdre dans Le télescope spatial James Webb première image. Les galaxies en spirale d’escargot, les étoiles brillantes et les minuscules points rouges représentent sûrement des milliards de mondes inconnus.

“L’image en champ profond me remplit d’émerveillement et d’espoir”, a déclaré à Insider Lisa Kaltenegger, professeur d’astronomie à l’Université Cornell et directrice de l’Institut Carl Sagan.

L’image de Webb de l’univers lointain couvre une zone du ciel que vous pouvez effacer en tenant un grain de sable à bout de bras. Pourtant, il contient des milliers de galaxies, selon Kaltenegger, ainsi que la possibilité de milliards de planètes semblables à la Terre. Jusqu’à présent, la chasse aux signes de vie au-delà de la Terre s’est avérée vaine.

Mais les astronomes disent qu’il y a probablement une abondance d’endroits où la vie pourrait prospérer. En regardant les photos de Webb, il est difficile de croire le contraire.

Il y a jusqu’à 400 milliards d’étoiles grouillant de planètes dans la seule Voie lactée. Nous ne savons pas avec certitude, mais les scientifiques ont essayé de calculer le nombre de planètes semblables à la Terre en orbite autour de toutes ces étoiles. Leurs estimations vont de 300 millions à 10 milliards mondes potentiellement habitables.

En dehors de cela, il y a environ 100 milliards à 200 milliards de galaxies dans l’univers, chacun abrite 100 millions d’étoilesen moyenne, et au moins ce nombre de planètes.

Les astronomes ont déjà capturé des preuves directes de 5 000 planètes au-delà de notre système solaire, selon Archives d’exoplanètes de la NASA. Des centaines de ces mondes se trouvent dans la “Goldilocks Zone”, la plage orbitale autour d’une étoile où la température est juste – ni trop chaude ni trop froide – pour que l’eau liquide existe sur la planète.

Les observations de la mission Kepler de la NASA suggèrent qu’une étoile sur cinq a une planète en orbite à cette distance juste, selon Kaltenegger. “J’aime nos chances de trouver d’autres planètes semblables à la Terre et, espérons-le, d’autres planètes semblables à la Terre qui abritent également la vie”, a déclaré Kaltenegger.

Les possibilités de vie ne se limitent pas aux planètes. Certaines lunes océaniques de notre système solaire sont les principales candidates à la vie extraterrestre. Il y a la lune glacée de Jupiter Europeet la lune de Saturne Encelade, qui ont des océans d’eau liquide profondément sous leurs croûtes de glace. Les astronomes pensent qu’il y a une chance que la vie puisse y prospérer. Il y a sûrement d’autres Europas et Encelades dans d’autres systèmes stellaires.

Pourtant, malgré la myriade de galaxies et de mondes déjà imagés et étudiés, les astronomes ne sont pas sûrs des chances que la vie se produise ailleurs.

“Nous ne savons pas à quel point il est facile ou difficile de gagner la vie – c’est pourquoi la recherche est si excitante”, a déclaré Kaltenegger, ajoutant: “En ce moment, je dirais que les chances sont entre zéro et 100%, mais je J’espère que ce ne sera pas zéro.”

Pour comprendre si les exoplanètes, ou les planètes autour d’autres étoiles, ont les conditions pour héberger la vie, les chercheurs mesurent la composition chimique de leurs atmosphères. Pour ce faire, ils examinent comment la lumière des étoiles est filtrée par l’atmosphère, qui plonge à des longueurs d’onde très spécifiques qui correspondent à différentes molécules.

Les astronomes recherchent généralement les ingrédients qui soutiennent la vie terrestre – l’eau liquide, une source continue d’énergie, le carbone et d’autres éléments – lorsqu’ils recherchent la vie dans des mondes lointains. Par exemple, détecter méthane dans l’atmosphère d’une exoplanète pourrait être une indication de la biologie. Selon Kaltenegger, ces éléments constitutifs de la vie semblent être abondants dans notre système solaire et dans l’univers.

De plus, un astronome extraterrestre potentiel à la recherche de vie au-delà de sa planète pourrait détecter des signes de vie sur Terre de la même manière. En 2021, Kaltenegger a co-écrit un étude qui a révélé que plus de 2 000 étoiles, certaines avec leurs propres planètes, ont un siège au premier rang pour regarder vers la Terre lorsqu’elle passe autour de notre soleil. “C’est juste à moins de 300 années-lumière, dans notre cour avant cosmique, en termes de distance”, a déclaré Kaltenegger.

L’une des limites de la recherche de vie extraterrestre dans le cosmos est que la définition des scientifiques de ce à quoi pourrait ressembler une planète porteuse de vie est basée sur ce que nous savons de la vie sur Terre. Mais en découvrant et en étudiant de nouveaux mondes, les astronomes peuvent se concentrer sur ce qui rend un monde habitable au-delà d’une taille d’échantillon d’un – la Terre.

Depuis que le premier monde en dehors de notre système solaire a été confirmé en 1995, les astronomes ont recherché d’autres planètes en orbite autour d’étoiles semblables au soleil. Parce que ces mondes sont si lointains, les télescopes spatiaux comme le Le télescope spatial Hubble ont considérablement amélioré leurs capacités de chasse aux planètes, et le télescope spatial James Webb rend d’autres découvertes de ce type presque inévitables.

Webb permettra des vues sans précédent sur ces planètes lointaines. “Avec le télescope spatial James Webb, nous pouvons explorer la composition chimique de l’atmosphère d’autres mondes – et s’il y a des signes que nous ne pouvons expliquer que par la vie”, a déclaré Kaltenegger.

Il y a 70 planètes prévu pour étudier dans la seule première année de Webb. Déjà, Webb a capturé la signature de l’eau, ainsi que des preuves non détectées de nuages ​​et de brume, dans l’atmosphère de WASP-96b — une planète géante et gazeuse chaude qui orbite autour d’une étoile lointaine comme notre soleil.

“Alors que le télescope spatial Hubble a analysé de nombreuses atmosphères d’exoplanètes au cours des deux dernières décennies, capturant la première détection claire d’eau en 2013, l’observation immédiate et plus détaillée de Webb marque un pas de géant dans la quête pour caractériser les planètes potentiellement habitables au-delà de la Terre”, La NASA a dit.

Kaltenegger fait partie d’une équipe qui consacrera 200 heures du temps du télescope de Webb au cours de sa première année à étudier des endroits lointains, y compris des mondes entourant Trappist-1 – une étoile froide et sombre à 40 années-lumière de la Terre.

“C’est une période incroyable dans notre exploration du cosmos”, a déclaré Kaltenegger, ajoutant : “Sommes-nous seuls ? Cet incroyable télescope spatial est le tout premier outil qui collecte suffisamment de lumière pour que nous commencions à comprendre cette question fondamentale.”