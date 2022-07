Les images du set Bigg Boss 16 ont fuité; Le thème de la télé-réalité de Salman Khan révélé

Une émission de téléréalité que tout le monde attend chaque année est Bigg Boss. Cette année, nous pourrons regarder la 16e saison de l’émission, et il y a déjà de nombreuses spéculations sur les candidats qui participeront à Grand Patron 16. Salman Khan a confirmé qu’il reviendrait en tant qu’hôte de l’émission, et maintenant, d’autres mises à jour sur l’émission sont en vogue sur les réseaux sociaux. Apparemment, le thème de Bigg Boss 16 sera aqua, et un utilisateur d’Instagram a partagé quelques photos affirmant que ce sont les décors de l’émission. Un utilisateur d’Instagram nommé Khabri Lal a partagé les photos et a écrit : “Bb16 Aqua Theme 1st Look”.

Eh bien, il n’est pas confirmé s’il s’agit ou non des images réelles des ensembles Bigg Boss 16. Mais, nous sommes sûrs que les fans de la série attendent avec impatience une annonce officielle sur le thème.

Les créateurs n’ont pas encore confirmé quelles célébrités seront vues dans Bigg Boss 16, mais il y a un buzz dans les nouvelles du divertissement que Divyanka Tripathi, Arjun Bijlani, Tina Datta, Surbhi Jyoti, Munawar Faruqui, Poonam Pandey, Azma Fallah et Anjali Arora sont approché pour le spectacle. L’année dernière, Arjun Bijlani avait confirmé qu’il pourrait faire Bigg Boss 15, mais plus tard, il s’était retiré de la série. Il sera intéressant de voir s’il sera vu dans BB16 ou non.

Bigg Boss 15 a reçu une bonne réponse, en particulier grâce à Karan Kundrra, Tejasswi Prakash, Rakhi Sawant et son ex-mari Ritesh. Tejasswi a remporté le spectacle et Pratik Sehajpal était le finaliste. Shamita Shetty a également participé à Bigg Boss 15, et tout le monde avait pensé qu’elle pourrait le gagner. Cependant, cela ne s’est pas produit.

Bigg Boss est une émission connue pour ses combats et ses histoires d’amour, et chaque année, le public l’attend avec impatience.