Les images du Samsung Galaxy S24 révèlent un design plat

Le mois dernier, pronostiqueur fiable Univers de glace a affirmé que Samsung adopterait un design plat avec le Galaxy S24 et le Galaxy S24+, et leur affirmation a été corroborée par un fuiteur Sur les fuitesqui, en partenariat avec Smartprixa partagé les rendus du Galaxy S24 révélant son design.

Comme le Galaxy S23, le Galaxy S24 a également un dos plat, mais cela s’écarte des cadres incurvés du S23 puisqu’il possède des cadres plats de type iPhone, ce qui pourrait rendre le smartphone moins confortable à tenir pour certains.

Vous pouvez également remarquer que le flash LED à l’arrière est désormais placé entre le premier et le deuxième appareil photo et non à côté du premier appareil photo comme sur le Galaxy S23. L’emplacement des boutons est le même puisque le bouton d’alimentation et la bascule de volume restent sur le cadre droit, mais une antenne UWB les rejoint désormais. En bas se trouve le port USB-C, flanqué d’un emplacement pour carte SIM, d’un microphone et d’un haut-parleur.

La source affirme que le Galaxy S24 comportera un écran de 6,1 pouces comme le Galaxy S23 mais aura des dimensions différentes : 147 x 70,5 x 7,6 mm contre 146,3 x 70,9 x 7,6 mm pour le Galaxy S23.

La semaine dernière, des rendus divulgués du Samsung Galaxy A15 ont révélé qu’il serait livré avec des cadres plats, alors attendez-vous à ce que davantage de smartphones Samsung adoptent ce design l’année prochaine.

Pour en revenir au Samsung Galaxy S24, le smartphone devrait être lancé le 18 janvier de l’année prochaine avec le S24+ et le S24 Ultra, ce qui est plus tôt que d’habitude. Et si cela est vrai, vous en entendrez beaucoup plus sur la gamme Galaxy S24 dans les semaines à venir.

Source